Bez krytí celníky by Březinova skupina nefungovala, řekl žalobce v závěrečné řeči

Případ projednává Krajský soud ve Zlíně, dnes byly na programu závěrečné řeči. Celníci Světlana Ťavodová, Zdeněk Minařík a František Podešva vinu odmítají. Spolu s nimi je obžalovaný také Radek Březina, který si v rámci lihové kauzy odpykává třináctiletý trest za daňové podvody.

Státní zástupce Radim Obst navrhl pro Březinu 16 let vězení, pro Ťavodovou 12 let, pro Minaříka 11 let a pro Podešvu 6,5 let. Obžalovaný je také Ivan Kovářík, někdejší jednatel společnosti Morávia-Chem, kterému žalobce navrhl souhrnný desetiletý trest. V hlavní věci daňových úniků byl odsouzený k devítiletému trestu.

Obžaloba tvrdí, že celníci v letech 2004 až 2012 umožňovali Březinovi, aby fiktivně denaturoval potravinářský líh, který pak končil ve skladech nebo pololegálních likérkách, kde se z něho vyráběl tvrdý alkohol.

„Aby mohl Březina realizovat svůj záměr na získávání velkých objemů mimobilančního lihu, musel se zaměřit na osoby celní správy. Získávání vlivu na jednotlivé příslušníky celního orgánu, což bylo nezbytné, musel koncipovat a koordinovat vysoce propracovaným způsobem,“ konstatoval ve své závěrečné řeči Obst.

„Rozdělil konkrétní úkoly navázání kontaktů se spřízněnými celníky, nechal je vybavit speciálními mobilními telefony, současně nastavil způsob odměňování celníků. Vyhodnocoval od celníků získané finance nezbytné pro zajištění podmínek pro získávání mimobilančního lihu i proti postihu,“ připomněl.

Podle Obsta šlo o organizovanou zločineckou skupinu. Celníci za to podle spisu od Březiny dostávali řádově desítky až stovky tisíc korun, někteří zhruba dvacet tisíc měsíčně. Pokud šlo o fiktivní denaturace, tak korunu za litr lihu.

„Skupina měla přes dvacet milionů litrů lihu, který byl celníky vykázaný jako denaturovaný. Je jisté, že bez krytí celníky by nemohla takto fungovat,“ prohlásil Obst.

Obžaloba tvrdí, že Březina od celníků také dostával informace o kontrolách a metodách k rozkrývání daňových úniků. Pracovníky Celní správy proto úkoloval a motivoval, aby mohl včas předcházet odhalení a operativně přizpůsobit strategii i taktiku metodám práce celních orgánů.

„Z dokumentů vyplývá, že RB získával neveřejné materiály nejen na jeho likérky, ale i na jeho konkurenci. Nejednalo se jen o izolované selhání některých jedinců, ale o systémové selhání orgánu státní správy,“ sdělil žalobce.

Jednání bude pokračovat v červnu, kdy přijdou na řadu závěrečné řeči některých obhájců.