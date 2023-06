Informaci jako první přinesl deník Právo, podle něj státní zástupce podal obžalobu na Limberského a další tři muže před dvěma týdny.

Případ by měl projednávat karlovarský okresní soud, datum hlavního líčení zatím nebylo stanoveno. Příslušný soudce dle Práva zatím trestní spis studuje. Známý fotbalista vyhlíží soudní líčení na podzim. „Očekávám, že proběhne v září. Jsem nevinný a budu to chtít prokázat,“ pokračoval Limberský s tím, že blíže se ke kauze nemůže vyjádřit.

Karlovarští policisté obvinili čtyři muže z vydírání loni na podzim. Bývalý hráč Plzně loni v říjnu údajně spolu s dalšími třemi obviněnými vymáhal po muži z Karlovarska čtyři miliony korun. Ty mu fotbalista v minulosti měl poskytnout na nákup výpočetní techniky k těžbě kryptoměn. Policisté ukončili vyšetřování případu počátkem letošního roku, na což jako první upozornily Lidové noviny.

„Máme jej za skončené, obvinění se seznamují se spisem a mohou činit své návrhy na doplnění vyšetřování,“ uvedl pro Lidovky.cz v březnu mluvčí karlovarských policistů Jakub Kopřiva.

Čtveřice mužů ve věku 37, 39, 46 a 48 let měla při činu dokonce vyhrožovat oběti střelnou zbraní. Policejní mluvčí Kopřiva dříve pro média potvrdil, že se jednalo o spor kvůli penězům. Říjnový incident se měl odehrát v kavárně v Karlových Varech, kde údajně čtveřice na poškozeného muže čekala.

Současný hráč Domažlic Limberský měl po muži požadovat vrácení peněz na výpočetní techniku, protože nebyl spokojený s výsledky těžby kryptoměn. Jako nejzazší termín údajně stanovil konec listopadu. Poté, co muž fotbalistův požadavek odmítl a místo peněz nabídl „těžební nástroje“, došlo ke slovní roztržce.

Podle zdroje Práva měl Limberský na poškozeného křičet, že ho okradl a že chce zpět své miliony. Následně další ze čtveřice obviněných požádal přítomné hosty, aby ze salonku odešli. Pak si jeden z obviněných k poškozenému údajně přisedl, vytáhl pistoli, se kterou ho nejprve udeřil do zátylku, přiložil mu ji k hlavě a opakovaně se ho ptal, dokdy peníze vrátí. Útočníci nechali muže odejít až poté, co jim měl slíbit, že finance vrátí do konce listopadu.

Jenže případ se záhy dostal k policii, jen dva týdny po incidentu byl Limberský společně s dalšími třemi obviněnými zadržen. Podrobil se výslechu a ještě týž den byl propuštěn.

Průšvihy z minulosti

Kdyby se prokázala jeho vina, nebylo by to poprvé, kdy se známý fotbalista dostal do křížku se zákonem. V roce 2015 boural opilý s luxusním autem Bentley v noční Praze a nadýchal 1,5 promile. Z místa nehody se snažil utéct a policistům po zadržení vyhrožoval. Za nehodu byl stíhán a hrozily mu až tři roky vězení. V lednu 2016 ale státní zastupitelství stíhání zastavilo, protože Limberský vyrovnal způsobenou škodu, omluvil se a zavázal se, že jeden rok nebude řídit.

Svému domáckému týmu Viktoria Plzeň se tehdy omluvil, vedení klubu mu udělilo pokutu 950 tisíc korun. Zároveň byl odvolán z funkce kapitána a vedení ho varovalo, že jakékoliv další porušení profesionální smlouvy bude mít pro jeho klubové působení fatální následky.

Rozhodně však nešlo o jediný škraloup. Třeba v roce 2016 Limberský ukázal během zápasu vztyčené prostředníčky fanouškům Sparty, proti níž tehdy Plzeň hrála. Dostal za to finanční sankci 50 tisíc korun a musel jít ve volném čase trénovat mládež. Jindy utekl z hotelového soustředění týmu na noční tah.

Devětatřicetiletý fotbalista měl problém s investicemi už dříve. V minulosti naletěl podnikateli Čeňku Pazderkovi, který ze sportovce postupně vylákal pět milionů korun. Tvrdil mu, že peníze použije na nákup luxusních aut, jež pak se ziskem prodá. Šlo však o podvod a Pazderka byl za to odsouzen na sedm let vězení.