Limuzína převážející Pellegriniho se střetla s jelenem. Slovenský premiér skončil s ortopedickým límcem

Bratislava Slovenský premiér Peter Pellegrini zažil v úterý dopravní nehodu. Cestou na výjezdní zasedání vlády do Kežmarku na východě země se podle televize Joj premiérova limuzína střetla s jelenem. Premiér byl s to pokračovat v cestě jiným vozem z doprovodu a na zasedání dorazil včas, zatímco lehké zranění řidiče stačilo ošetřit na místě, bez převozu do nemocnice.

„Zaznamenal jsem velkou ránu, která mířila na přední sloupek vozidla. Vyrazily airbagy, praskla skla. Bohudíky řidič zareagoval velmi dobře, přestože se to stalo těsně před ním. Zabrzdil, nesjeli jsme ani ze silnice, s nikým jsme se nesrazili,“ popsal nehodu Pellegrini podle webu Noviny.sk s tím, že následně přestoupil do jiného auta, zatímco řidič a bodyguard počkali na místě na příjezd policie a záchranných složek.

Po jednání vlády se Pellegrini přeci jen nechal vyšetřit v popradské nemocnici, kam jej provázela ministryně zdravotnictví. Premiér dostal ortopedický límec, který mu má usnadnit snášet dlouhodobější zátěž.

„Vyšetření neodhalilo nic vážného, může jít o drobné poranění páteře. Vyfasoval jsem límec, který si mám nasadit při cestování v autě a popřípadě dalších pár dnů, než se to ustálí,“ řekl Pellegrini, který se rozhodl dál pokračovat v naplánovaném programu.

Zraněné zvíře zůstalo podle serveru ležet na krajnici a postaralo se o něj příslušné myslivecké sdružení. Srážka byla překvapivá, daný úsek nepatří k nebezpečným, kde by často docházelo ke srážkám s vysokou zvěří. Nehodu řeší policisté z Kežmarku.

„Děkuji bohu, že jsme toho jelena netrefili o trošku později. To už by byl na kapotě a přes čelní sklo se mohla stát větší tragédie,“ poznamenal Pellegrini s tím, že na silnicích si opravdu všichni musejí dávat pozor.