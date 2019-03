Předčasné volby na Slovensku? Koalice se dostala do sporů a odklání se od priorit, míní Pellegrini

Bratislava/Brusel Slovenský premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini v pátek poprvé veřejně připustil možnost vypsání předčasných voleb. Koalice se naposledy dostala do sporu kvůli připravované dohodě o obranné spolupráci se Spojenými státy, kterou odmítá nacionalistická Slovenská národní strana (SNS).

V řádném termínu by se nadcházející parlamentní volby na Slovensku měly konat na přelomu února a března příštího roku.



„Zdá se mi, že se skutečně začínáme odklánět od priorit. Já si takto vládnutí, které přestává mít znaky vysoké profesionality, z dlouhodobého hlediska představit nedokážu,“ řekl Pellegrini novinářům během summitu státníků členských států EU v Bruselu.



Premiér uvedl, že je sice připraven dovést zemi do řádných voleb, ale nikoli za každou cenu. „Pro mě je důležitější poskytovat profesionální a kvalitní výkon. Pokud to nepůjde, tak zůstat až do března 2020 jen za účelem zachovat si moc, není podle mě to nejlepší pro Slovensko,“ dodal.

Pellegrini se stal premiérem před rokem poté, co z funkce předsedy vlády v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky odstoupil šéf Směru-SD Robert Fico. Tříčlenná koalice pak sestavila nový kabinet, ve kterém pokračuje většina ministrů Ficovy vlády.

Kromě sporu ohledně zmiňované smlouvy s USA, jež by umožnila Slovensku čerpat peníze na rekonstrukci vojenských letišť, koalice nenašla shodu ani v jiných otázkách. Vládní strana Most-Híd v únoru předem odmítla podpořit Fica v jeho kandidatuře na ústavního soudce, které se expremiér nakonec vzdal. SNS zase předložila sněmovně návrhy na snížení různých daní, což by podle ekonomů vedlo k zhoršení kondice státních financí.

Most-Híd před nadcházejícím druhým kolem voleb hlavy státu vyjádřil podporu právničce Zuzaně Čaputové a nikoli místopředsedovi Evropské komise Maroši Šefčovičovi, jehož podporuje Směr-SD.

„Čekal bych, že Most-Híd doporučí volit Šefčoviče. Byl jsem nemile překvapen, jak se Most-Híd zachoval,“ řekl Pellegrini, byť dodal, že koaliční smlouva nezavazuje vládní strany k podpoře konkrétního prezidentského kandidáta.

Podle průzkumů veřejného mínění by strany stávající slovenské vládní koalice potřebnou většinu ve sněmovně již nezískaly.