Boj o hlasy. Šefčovičovi se může sázka na tradiční hodnoty vymstít

PRAHA Kandidátovi slovenské vládní strany Maroši Šefčovičovise může sázka na kartu tradičních hodnot vymstít, tvrdí politolog z Komenského univerzity v Bratislavě Pavol Baboš.

LN Za týden proběhne na Slovensku druhé kolo prezidentských voleb. Mají ještě oba kandidáti odkud brát voliče? Nebo už svůj potenciál vyčerpali?

Musejí hledat hlasy mezi voliči, jejichž původní kandidáti nepostoupili. V tomto ohledu má trochu výhodu eurokomisař Maroš Šefčovič, protože se ukázalo, že jedním z témat kampaně jsou práva sexuálních menšin, a on se hodně vymezoval vůči liberálním postojům Zuzany Čaputové.

Podobně vystupovali i kandidáti Štefan Harabin a Marian Kotleba, takže teoreticky by měli mít blíž ke kandidátovi vládní strany Směr – sociální demokracie Šefčovičovi. Nevěřím ale, že by získal všechny. Během působení v Bruselu totiž naopak práva menšin, a to včetně sexuálních, prosazoval, což mohou tito volič brát jako podvod.

LN Štefan Harabin, který skončil jako třetí a získal přes 14 procent hlasů, označoval během kampaně Čaputovou a Šefčoviče za „politická dvojčata“, protože jsou proevropští. Zůstanou Harabinovi voliči doma?

Pro některé z nich to může být skutečně problém, protože i Šefčovič nenechal nikoho na pochybách, že podporuje členství v EU.

Otázkou ale je, jestli byla euroskepse tím klíčovým důvodem, proč voliči hlasovali pro Harabina. Kromě postoje k EU a morálně-etickým otázkám ho volili i kvůli slibu „udělat pořádek ve státě“. To se může překrývat s paní Čaputovou, jež zdůrazňuje boj proti korupci. Takže pokud u této části společnosti dominoval protikorupční prvek, musela by jim být aktivistka Čaputová bližší než Šefčovič, který může být považován za součást systému.

LN Harabin s Kotlebou apelovali na vlastenectví, mohla by podobně jako v minulosti sehrát nějakou roli maďarská otázka? Strana Most-Híd vyjádřila podporu kandidátce Čaputové...

Dokážu si představit, že to může být téma, které bude považovat za důležité relativně jasně vymezený okruh lidí, například z prostředí Matice slovenské. Nebo se to může začít objevovat na nejrůznějších alternativních webech s cílem jitřit atmosféru v zemi a snížit podporu pro Čaputovou.

Neočekávám ale, že by to přímo vytáhl Šefčovič. Nevěřím, že by to udělal on, kdo je řadu let členem Evropské komise.

LN Nápadné je, že teď není vůbec vidět bývalý premiér Robert Fico, který je stále předsedou Směru. Je to schválně?

Řekl bych, že to je záměr. Směr je znám tím, že si nechává všechna strategická rozhodnutí otestovat v průzkumech. Teď jim pravděpodobně vyšlo, že není žádoucí, aby klíčové osobnosti strany, včetně Fica, vystupovaly nějak aktivně ve prospěch Šefčoviče, který sám o sobě tvrdí, že je nezávislým kandidátem.

LN Očekáváte, že výsledek prezidentských voleb bude mít dopad na politickou scénu?

Myslím si, že jenom kvůli případnému vítězství paní Čaputové žádné velké přeskupování sil očekávat nelze. Ona má velmi podobné postoje jako stávající hlava státu Andrej Kiska, takže v prezidentském úřadě by k žádné zásadní změně nedošlo. K přesunům může dojít, pokud by se Kiska rozhodl po skončení mandátu založit novou stranu. O něčem takovém se spekuluje dva roky, teď to ale zřejmě začíná nabírat konkrétnější podobu, kdy se tým okolo současného prezidenta snaží cíleně oslovovat konkrétní osobnosti na rozjezd strany.