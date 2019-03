Lobbista Janoušek opět neuspěl s žádostí o prominutí vězení za úmyslné sražení ženy autem

Praha Lobbista Roman Janoušek opět neuspěl se žádostí o prominutí zbytku trestu vězení. Žádost byla zamítnuta, sdělila ve středu mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti není pravomocné, odsouzený si může podat stížnost. Z trestu 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem zatím Janoušek strávil za mřížemi zhruba rok a čtvrt, poté mu byl přerušen ze zdravotních důvodů.

Právě závažnými zdravotními problémy argumentoval Janoušek i ve své opakovaně podané žádosti. Dlouhodobě si stěžuje na komplikace po operacích hlavy.

Soudce Tomáš Kubovec Janouškovi nevyhověl už loni v květnu. Připustil tehdy na základě lékařských posudků, že Janoušek trpí nevyléčitelnou, životu nebezpečnou nemocí. Poukázal ale na to, že vývoj mužova zdravotního stavu nelze předvídat s dostatečnou mírou spolehlivosti, a že tedy stále existuje možnost, že by se Janoušek mohl vrátit do vězení.

V úvahu tehdy soudce vzal také charakter lobbistovy trestné činnosti a to, že si odpykal pouze menší část uloženého trestu.

Opilý Janoušek srazil ženu v roce 2012 v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl dočasně propuštěn na svobodu.