Manželé Lobkowiczové: Jen šlechtické rody mohou bohatstvím konkurovat Babišovi či Kellnerovi

Byť je se zesnulým Karlem Schwarzenbergem v aristokratické hierarchii na stejné úrovni, s orlickým knížetem měli každý jinou životní dráhu. Pojilo je snad jen několik společných předků a politická angažovanost.

Elisabeth Lobkowiczová.

„Vyrůstali jsme úplně jinak. On jezdil na různé mezinárodní přednášky a účastnil se všeho možného, já jsem byl tady v Plzni zaměstnaný jako opravář televizí,“ vzpomíná kníže Lobkowicz v exkluzivním rozhovoru pro server Lidovky.cz. I přes rozdíly, které mezi vzdáleně příbuzné vrstevníky vneslo čtyřicet let rudé ideologie, Lobkowicz Schwarzenbergovi jeho mezinárodní věhlas nikdy nezáviděl.

„Zkrátka on měl tu příležitost, my jsme ji neměli. Navíc byl velmi osobní, nápomocný, automaticky se proto dostal hned na začátku na Hrad,“ vysvětluje dnes jedenaosmdesátiletý šlechtic za přikyvování své původem francouzské manželky, s níž má tři syny. A tím pádem zajištěné nástupnictví, které se striktně drží tradičního nástupnického řádu primogenitury.

Jaroslav Lobkowicz.

„U nás i u Schwarzenbergů to jde vždy po mužské linii, toho se držíme. Jen Habsburkové udělali kdysi výjimku s Marií Terezií,“ připomíná kněžka Elisabeth. Následnictví se ale podle ní drží ještě dalších dvou tradicí prověřených podmínek: „Zásadní je být katolík a nerozvedený,“ zdůrazňuje s tím, že katolická víra je pilířem Lobkowiczů. „Víra je něco, co zůstane, co vám nikdo nevezme. Je to vnitřní bohatství,“ shodují se manželé.

Lidovky.cz: Rod Schwarzenbergů patří společně s rodem Lobkowiczů mezi nejvyšší šlechtu v Evropě. Jak moc si jsou tyto dva rody blízké?

Jaroslav Lobkowicz: Historicky byly oba knížecími rody svaté říše římské. Je mezi námi ale určitý rozdíl. Schwarzenbergové přišli do Čech až v 17. století, Lobkowiczové tu byli od začátku. Jsme tedy mnohem starším českým rodem.

Elisabeth Lobkowiczová: V říši ale oba rody hrály stejnou roli.

Lidovky.cz: Uzavíraly se mezi vašimi rody i sňatky? Jak jste propojeni?

JL: Občas ano. Například jeden z předků Josef Maxmilián měl manželku Schwarzenbergovou, tedy to byla praprababička mého otce.

Lidovky.cz: A naopak teta zesnulého knížete Karla Schwarzenberga byla Lobkowiczová.

E.L.: Ano, teta Amalie Schwarzenbergová, rozená Lobkowiczová. Zádušní mši za ni tehdy sloužil manželův bratr, biskup František Václav Lobkowicz. Je uložena v rodinné hrobce Schwarzenbergů na Orlíku, zrovna v té, kde bude i Karel.