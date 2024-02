„Letěl jako dělová koule.“ Chlapec na lyžích spadl přes zábradlí na parkoviště

Neštěstí se stalo před půl sedmou večer v lyžařském areálu Ski Aréna Karlov na Bruntálsku. Na místo hned vyrazila sanitka ze stanice v Rýmařově, z Ostravy vzlétl záchranářský vrtulník.

Podle prvotních informací, které získali záchranáři, chlapec narazil do zábradlí pod sjezdovkou, přepadl a zřítil se ze šesti metrů na plochu parkoviště.

Záchranářský vrtulník u Sk Aréna Karlovi v Malé Morávce na Bruntálsku, kde se těžce zranil 13letý lyžař.. (6. února 2024)

„První pomoc mu nejprve poskytovali členové horské služby, následně tým rychlé zdravotnické pomoci a lékařská posádka rendez-vous. Do poskytování přednemocniční neodkladné péče se posléze zapojili i letečtí záchranáři,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Nutná i srdeční masáž

Chlapec byl v bezvědomí a v přímém ohrožení života, utrpěl totiž vážné poranění hlavy i mozku, zasahující lékař nevyloučil ani další vážná zranění. Při zásahu dokonce u hocha došlo k selhání krevního oběhu.

„Týmy záchranářů musely zahájit nepřímou srdeční masáž, podávání léků, zaintubovat dýchací cesty a zajistit přístrojem řízenou ventilaci. Podařilo se jim obnovit činnost srdce a pacienta připravily k transportu do zdravotnického zařízení,“ popsal mluvčí Humpl.

Záchranářský vrtulník chlapce ve velmi vážném stavu transportoval do traumatologického centra ostravské fakultní nemocnice.

Podle informací iDNES.cz je chlapec stále ve velmi vážném stavu. Mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Petra Petlachová odmítla vzhledem k nezletilosti pacienta jeho stav jakkoliv komentovat.

Policie žádá o pomoc svědky

Případem se zabývá policie kvůli podezření z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. „Podle dosavadních zjištění chlapec měl sice přilbu, ale údajně nabral velkou rychlost, proletěl i zábranou – sítí a dopadl z výšky šest až osm metrů na parkoviště,“ uvedl policejní mluvčí René Černohorský.

Nejdříve se případem zabývali rýmařovští policisté, nyní si už spis převzal kriminalista z Bruntálu. „Výpověď podají jak rodiče, tak i provozovatel areálu, budeme zjišťovat zabezpečení na sjezdovce,“ uvedl Černohorský.

Doplnil, že policie přivítá jakékoliv svědecké výpovědi lidí, kteří neštěstí viděli. „Také někteří lyžaři mají například i kamery na přilbě, takže bychom byli rádi za záběry, pokud je na nich zachyceno něco z této nešťastné události. Za pomoc děkujeme,“ zakončil mluvčí s tím, že lidé mají volat na telefonní číslo 974 731 335, vyšetřovatel Jaroslav Sovr.

Policisté mají zvláště zájem o svědectví lyžařky, která údajně zmiňovala, že chlapec jezdí velmi rychle, případně ho snad dokonce i napomenula.

„Sjel celou sjezdovku rovně“

Jak zjistil iDNES.cz, chlapec jezdil po sjezdovce u vleku Karlov Ski Expres. Podle některých neoficiálních informací chlapec upadl na patky, takže pak už se jen řítil nekontrolovatelně velkou rychlostí i přes konec sjezdovky, tam protrhl síť a buď podjel nebo prorazil zábradlí. Následoval pád z asi šestimetrové výšky na parkoviště.

Spolumajitel vleku Zdeněk Mitáš odkázal v podrobnostech na policejní vyšetřování. „Viděl jsem videozáznam a ten nešťastný hoch jel celou dobu, celou sjezdovku, zcela přímo. Nevím proč, ale letěl jako dělová koule,“ povzdychl si.

Upozornil na to, že v areálu lyžovaly už stovky tisíc lidí. „Přitom něco podobného se u nás stalo poprvé. Je nám to strašně líto a moc si přejeme chlapcovo uzdravení. A náš zádržný systém ať posoudí někdo objektivní, i my budeme čekat na výsledky vyšetřování,“ řekl Zdeněk Mitáš.