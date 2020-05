Magistrátní památkáři nerespektovali naše rozhodnutí, říká šéfka památkového ústavu Goryczková

PRAHA Šéfka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková včera na tiskové konferenci prezentovala zejména okolnosti ostrého startu turistické sezony na tuzemských hradech a zámcích. V rozhovoru pro LN však z pozice ředitelky významné instituce komentovala i jiná témata, která se dotýkají jejího úřadu.

LN: Národní památkový ústav se postavil proti projektu ze studia zesnulé britské architektky Zahy Hadidové, který se v oblasti pražského Masarykova nádraží snaží vybudovat společnost Penta Investments a na který již získala nepravomocné územní rozhodnutí. Ignorovali magistrátní památkáři vaše doporučení?

Já neříkám, že ignorovali, ale nerespektovali. Proč, na to se musíte zeptat magistrátních památkářů, na to neumím odpovědět. Nicméně to, že došlo ke snížení celé stavby o dva metry, je zanedbatelné a v tak velké hmotě nepatrné. My jsme to snížení požadovali o víc.



LN: Jak hodláte dál postupovat?

Je podána žádost o přezkum. My nejsme účastníci řízení. Zároveň žádost o přezkum není odvolání, čili v současné chvíli to Pentu nijak neomezuje. Nicméně se domníváme, že ta stavba je opravdu příliš hmotná. Soudíme, že tato budova narušuje koncept historického jádra, které je chráněno formou rezervace. Velmi mě mrzí, že i přes všechny konzultace s investorem, kde jsme upozorňovali na převýšenost té stavby, jež v nejvyšší části má velikost devítipatrové budovy, nedošlo k námi kýžené změně. My navrhovali snížení o dvě patra a tím i odhmotnění té masy. Byla by tím respektována výšková hladina okolních historických dominant.

LN: Trváte na tom, že budete požadovat zrušení vydaného územního rozhodnutí, jak bylo mediálně prezentováno?

My jsme především chtěli upozornit veřejnost, že ne všechno je v pořádku. Nedělám si iluze, že přezkum dopadne v náš prospěch, nicméně vidíme zde jistou nezákonnost. Ministerstvo pro místní rozvoj, ke kterému je přezkum podán, ho podstoupí Praze a ta jistě rozhodne tak, aby to bylo vhodné pro občany.

LN: Nejde o svévoli památkářů?

My vždy ctíme výstupy správních řízení, ale pokud máme možnost v případě nesouladného odborného vyjádření a rozhodnutí výkonného orgánu využít metodu přezkumu, učiníme to. Jsme-li přesvědčeni o nějaké chybě, která se v téhle chvíli stala, nikdo nám toto právo nemůže upírat. Mrzí mě v této souvislosti různé komentáře, v nichž se hovoří dokonce o teroru ze strany památkářů. Jde jenom o to, že děláme svou práci. Hájíme zájem ochrany kulturního dědictví a tady se domníváme, že kulturní dědictví hlavního města, kde se vyskytují části této chystané stavby, je svým způsobem narušeno.

LN: Dostane replika mariánského sloupu, jež vzniká na Staroměstském náměstí, status národní kulturní památky?

K mariánskému sloupu se snad ani nechci vyjadřovat. Dle mého není dobře, že se tato nedokonalá kopie vrací do prostoru náměstí, jež má dnes úplně jiné parametry.

LN: Stát vyhrál spor s Kristinou Colloredo Mansfeldovou, dcerou posledního šlechtického majitele zámku, ve věci zámku Opočno. Chystají se opravy, které doteď bylo možné provádět jen v nejkritičtějších situacích?

V tuto chvíli jsme rádi, že se nějak rozhodlo. Pro ten zámek to je zásadní, zůstává ve vlastnictví státu. Kvůli vlekoucím se soudním sporům jsme museli odložit řadu investičních projektů. Skončilo to takto a my jsme připraveni naplňovat naše investiční záměry.

LN: Co soudíte o zapsání zámku Jezeří na Mostecku na seznam nejohroženějších památek Evropy?

Považuji to za velkou šanci, protože se tím zámek zviditelní, a to i v rámci Evropy. Nabízí se tím možnost dostat odbornou pomoc od Europa Nostry či Evropské investiční banky například při tvorbě studie udržitelnosti. Rozhodně to vnímám jako věc pozitivní.

LN: Zvlášť cenná památka – relikviář svatého Maura – se v zámku v Bečově nad Teplou kvůli opravám stěhuje do nových prostor. Jak bude chráněn?

O detailech bezpečnostního zařízení nemohu hovořit, ale mohu prozradit, že budou zvýšená oproti momentálnímu stavu. To je i důvodem, proč vlastně celou novou expozici realizujeme.