Pokles návštěvnosti o milion turistů sužuje české památky. Hrady a zámky budou mít nově otevřeno celý týden

Praha Ačkoliv se v pondělí mohou vnitřní prostory zámků konečně otevřít, počet osob v prohlídkových skupinách bude značně snížen. Na investice se však sahat nebude.

Po koronavirové krizi se od 25. května pro návštěvníky opět otevírají interiéry českých hradů a zámků. Národní památkový ústav (NPÚ), který spravuje více než sto státních hradních či zámeckých areálů, připravil změny ve fungování, aby se zajistila maximální bezpečnost. Nyní na konci května odhaduje NPÚ svou finanční ztrátu v rozmezí 125-130 milionů korun. Na středeční tiskové konferenci informovala o současném stavu generální ředitelka Ústavu Naďa Goryczková.

Přitom první dva měsíce roku 2020 vypadaly nadějně: z jedné pětiny památek, která je otevřena celoročně, plynuly v meziročním srovnání se stejným obdobím za rok 2019 zisky vyšší o 1,5 milionu korun. Studená sprcha však přišla 10. března, kdy byly kvůli protiepidemickým opatřením všechny státní památky uzavřeny. NPÚ přišlo za dobu uzavírky o zhruba jeden milion turistů. Návštěvnost do poloviny května loni činila 1,1 milionu osob, nyní to bylo 100 tisíc. To je pro instituci, která si vlastními zisky okolo 600 milionů korun kryje téměř polovinu svého rozpočtu, zásadní číslo. Ministerstvo kultury (MK) přislíbilo uhradit část neočekávaných ztrát.

„Koronavirus neovlivní naše investiční aktivity,“ uvedla ředitelka. Z víceletého dotačního programu MK jsou letos připraveni proinvestovat 560 milionů korun. Peníze budou směřovat na projekty obnovy Vrchnostenské okrasné zahrady na Pernštejně či na zámek Vimperk.

Rekonstrukce za 150 milionů korun aktuálně probíhá na ikonickém Karlštejně, obdobně nákladné práce již také započaly na zámku Telč. Oba projekty čerpají dotace z evropských fondů, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Opravy budou probíhat i při obnoveném turistickém provozu, neměly by ho nijak ohrozit. Na Karlštejně bude pracemi omezen pouze prostor na nádvoří, v Telči se jen přeorganizuje trasa exkurze.

K hlavním celorepublikovým omezením bude, kromě nutnosti mít neustále nasazenou roušku, patřit i snížení počtu osob v jedné prohlídkové skupině na 5 lidí u menších komplexů - například zámek Červená Lhota - a na 20 lidí u větších areálů, což je například zámek Lednice. „Bude to mít také dopad na výnosy, absorpčnost objektů bude mnohem menší,“ uvedla ředitelka. Dle NPÚ se bude předcházet jakémukoliv shlukování osob, ať již na nádvořích při čekání na průvodce či u prodeje vstupenek. Dodržování pravidel bude napomáhat především možnost prodeje vstupenek online. Systém je již v provozu od 11. května, kdy vláda zpřístupnila občanům zříceniny a také vybrané zámecké zahrady a parky. Dvoumetrové rozestupy budou vyžadovány i během exkurzí.

„Je důležité, aby si lidé zvykli na koupi vstupenek předem, neboť tím způsobem si i zarezervují své místo,“ uvedl náměstek ředitelky Oldřich Pešek. Dále se ruší jakékoliv hromadně navštěvované jarmarky či hudební festivaly. Zatím se návštěvníkům nebudou půjčovat ani audiovizuální průvodci, v provozu nebudou automaty s občerstvením.

Naopak pozitivní změny doznala provozní doba, památkové objekty budou mít otevřeno 7 dnů v týdnu - tedy i v pondělí, kdy bývají zpravidla zavřené. Ve hře je i celkové prodloužení hlavní sezony až do konce září, kdy bývají areály otevřeny jen o víkendech. Rozhodnutí padne po vyhodnocení dat návštěvnosti z července a srpna. Původně měla sezona tradičně začít 1. dubna, vládní opatření proti šíření koronaviru ji však odsunuly.

NPÚ spustila na sociálních sítích kampaň #napamatku, v níž vyzývá lidi, aby vyrazili poznávat krásy pamětihodností české historie a pořídili si zde fotografii - na památku.