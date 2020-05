Podle památkářky shořela v Českém Švýcarsku mimořádná architektura. Popisuje, co se bude dít dál

PRAHA Páteční požár dvou historických chat v Českém Švýcarsku mrzí památkáře. „V této oblasti jde o zcela mimořádný typ architektury,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Věra Brožová z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem. Mimořádný architektonický počin podle ní na základě dosavadních fotografií přijde o všechny dřevěné výjimečné prvky. Chaty ale možná půjde v původní podobě obnovit.

Lidovky.cz: Které výjimečné rysy staveb Na Tokáni z nich učinily kulturní památku?

Jedná se o soubor šesti srubů vznikajících ve 30. letech 20. století jako lovecký zámeček rodu Kinských. V této oblasti jde o zcela mimořádný typ architektury, jejíž jádro je zděné, obložené dřevem, takže působí jako celodřevěné. Tímto se zcela vymyká regionálním stavbám. Významná je pak i podoba a vybavenost interiérů. Ty jsou obkládané dřevem a za pozornost stojí uměleckořemeslné zpracování detailů.

Lidovky.cz: Je při požárech šance, že se něco z těch cenných aspektů stavby zachrání?

Vždy záleží na konkrétním případu. Zde se však dá dle aktuálních fotografií předpokládat zánik veškerých dřevěných prvků a patrně i zásadní poškození zděného jádra. Řemeslně zpracované detaily, jako okna, schodiště atd., patrně zanikly spolu se zbytkem výbavy.

Lidovky.cz: Jak v takových případech památkáři postupují - co se bude na místě dít, až bude požár uhašen?

Jakmile dojde k dohašení požáru, navštíví pracovníci ústecké pobočky Národního památkového ústavu po dohodě s příslušnými složkami integrovaného záchranného systému památku, respektive to, co z ní zůstalo. Následně bude provedena dokumentace všech existujících konstrukcí, zhodnocen bude jejich technický stav a případná možnost záchrany. Dále se bude situace odvíjet od toho, v jakém stavu nebo v jak velkém rozsahu se podaří objekty či jejich části zachovat.

Lidovky.cz: Bude například záležet na rozsahu škod, zda se chaty obnoví?

Našim primárním cílem bude učinit všechny kroky, které po dohašení zabrání jejich další destrukci a umožní získat čas pro plánování obnovy památky, což znamená, že teoreticky lze uvažovat o provizorním zastřešení torz, statickém zajištění pomocí podpěr nebo výdřev atd. Následovat by měly konzultace s majitelem a projektantem o způsobu obnovy památky. V případě fatálního poškození lze uvažovat o zániku objektu či o výstavbě repliky památky.

Lidovky.cz: Jakým způsobem se toto bude řešit s majitelem? Mají v dalším využití místa památkáři nějaké slovo?

Naši zástupci začnou s majitelem komunikovat hned po uhašení požáru. Jednak veškeré práce, ale i práce týkající se zajištění případných torzálních konstrukcí, podléhají podle zákona o státní památkové péči schválení orgánů státní památkové péče, a také je naším zájmem s vlastníkem na dané věci co nejvíce spolupracovat a zabránit tak dalšímu případnému poškození památky, například kvůli realizaci neodborného zajištění.

Lidovky.cz: Dá se taková památková tragédie srovnat s něčím podobným v posledních letech?

Ze známých památek v ústeckém regionu, které byly zasaženy požárem, to byl např. v předloňském roce lovecký zámeček Dvojhradí ve Mstišově na Teplicku. Jinak dochází k požárům v řádu jednotek, a to hlavně u památkových objektů, které nejsou stabilně obydleny, slouží třeba k rekreačním účelům či jsou opuštěné.