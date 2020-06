Malá do čela jihomoravské ANO kandidovat nebude. Obnova brněnské organizace je pro ni však klíčová

Brno Končící předsedkyně jihomoravského ANO Taťána Malá nebude kandidovat do žádné funkce v předsednictvu krajské organizace. Napsala to ve čtvrtek ČTK. Krajský sněm si ve čtvrtek v Brně zvolí nové vedení, které bude mít za úkol znovu vytvořit zrušenou brněnskou organizaci ANO. Předsednictvo hnutí ji v půli června zrušilo kvůli sporům a možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy.

Malá si váží nominace, kterou obdržela. „Vnímám to jako vyjádření důvěry, a toho si coby stávající předsedkyně cením obzvlášť. Přesto jsem se ale rozhodla, že se nominace vzdám a na žádnou z funkcí v krajském předsednictvu kandidovat nebudu,“ uvedla Malá.



Krok zdůvodnila situací posledních týdnů. „Přečetla jsem si o sobě spoustu článků, které mimochodem tvrdily, že nejsem vhodnou osobou, která by měla obnovovat brněnskou organizaci. Myslím si přesný opak, protože na očištění té organizace pracuji společně s kolegy dlouhodobě a teď jsme se konečně dostali do závěrečné fáze. Nechci ale zároveň být vnímána jako člověk, který na své funkci lpí a který tím vrhá na obnovou organizace špatné světlo,“ vysvětlila Malá. Doplnila, že obnova brněnské organizace je pro ni klíčová. „Proto chci kolegům co nejvíce rozvázat ruce. Zájmy jednotlivce by jednoduše nikdy neměly upozadit zájmy celé organizace,“ dodala Malá, která je zároveň poslankyní a radní Jihomoravského kraje.

Mandát jí měl původně vypršet až letos koncem roku. V posledních týdnech ale byla vyhrocená situace v brněnském ANO kvůli sporům, které řešil v jihomoravské metropoli premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Na jeho návrh předsednictvo zrušilo brněnskou organizaci. Babiš uvedl, že by si krajská organizace měla zvolit nové vedení, které vytvoří novou brněnskou organizaci. Na dotaz tehdy odpověděl, že by Malá mohla, ale nemusela být staronovou předsedkyní, záleželo by na podpoře krajských členů.