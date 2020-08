Ministryně Maláčová chce pro důchodce dál 6000 korun. Kompromis s ANO ale blokovat nebude

Praha Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se dál kloní k mimořádnému příspěvku pro seniory ve výši 6000 korun. Na úterním zahájení senátní kampaně Michala Šmardy (ČSSD) uvedla, že případný kompromis s hnutím ANO ale blokovat nebude.

O příspěvku pro důchodce v pondělí jednali premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), podle šéfa ČSSD by se měla koalice domluvit do týdne. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) poté řekla, že se kloní k jednorázovému příspěvku 4000 korun, který by státní pokladnu přišel na 12 miliard.

Maláčová řekla, že jasno by mělo být nejlépe do pondělí, aby se celý proces stihl včas. „Naprogramovat systémy na České správě sociálního zabezpečení, to není legrace,“ vysvětlila. V koaličních diskusích podle ní začíná být chaos, výsledek by chtěla mít co nejdřív. „Nebudu nijak blokovat kompromis, ale já bych chtěla 6000 korun. Pokud jsme říkali, že pod pětistovku denně se u živnostníků, společností s ručením omezeným nedá přežít, tak já chci, aby tu pětistovku dostali důchodci, měsíčně,“ uvedla.

Maláčová o jednorázovém bonusu mluvila v sobotu, později připustila jeho rozfázování do 12 měsíců. O jednorázovém příspěvku pro důchodce minulý týden hovořili také Babiš a Schillerová, návrh měl ale podle každého z nich jiné parametry.

Sociální demokraté v úterý ANO vybízeli, aby se před zveřejňováním návrhů jeho představitelé poradili mezi sebou. „Kdyby si třeba jednou týdně udělali nějakou poradu, na té by si řekli, co budou říkat veřejně a pak mluvili stejně, tak by třeba lidé měli větší důvěru v tu vládu,“ uvedl místopředseda ČSSD Šmarda.

Poslankyně opozičních Pirátů Olga Richterová už v sobotu uvedla, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce. Maláčová v úterý uvedla, že její resort je schopen úpravu připravit tak, aby dopad na dávky neměla. „Nepodléhalo by to navíc ani exekucím,“ dodala. Jednorázový příspěvek v prosinci by byl podle ní ideální i z toho důvodu, že by zohlednil letošní inflaci.

Hamáček v pondělí řekl, že v koalici není spor, pouze je potřeba nalézt optimální variantu. Vicepremiér dříve uvedl, že by bylo jednodušší příspěvek z hlediska státního rozpočtu poskytnout ještě letos a jeho výše by se měla pohybovat mezi 5000 a 6000 korunami. Některé opoziční strany mluví o uplácení starších voličů. Na podzim jsou krajské a senátní volby, za rok pak sněmovní.

Starobní důchod od České správy sociálního zabezpečení pobíralo v červnu 2,41 milionu lidí. Příspěvek 6000 korun by tak vyšel na 14,5 miliardy korun, dávka 4000 Kč na víc než 9,6 miliardy. Celkem úřad vyplácel přes 2,89 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Pokud by měli podporu dostat i invalidní důchodci, vdovy, vdovci a sirotci, výdaje by činily 17,4 miliardy, nebo 11,6 miliardy.