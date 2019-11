Matce lihového bosse Březiny hrozí až deset let vězení za zpronevěru

ZLÍN Krajský soud ve Zlíně začal projednávat případ daňového poradce Antonína Dospivy a Marie Březinové, matky organizátora obřích nelegálních obchodů s lihem Radka Březiny. Obžaloba je viní, že na základě vykonstruovaných smluv a dokladů vyvedli z firmy Energoinvestment, kde byl Březina jednatelem, téměř 7,4 milionu korun. Za zpronevěru, podvod a pokus o poškození věřitele a účastenství na nich jim hrozí až deset let vězení. Vinu popřeli.

Podle státního zástupce Radka Bartoše vyhotovila Březinová, která od Radka Březiny měla plnou moc, s pomocí daňového poradce firmy Dospivy v roce 2013 antedatovanou smlouvu a pokladní doklady. Týkaly se deseti milionů korun, které Březinová půjčila Energoinvestmentu. Zatímco obžaloba tvrdí, že půjčka byla fiktivní, Březinová řekla, že peníze firmě skutečně poskytla.



Podle obžaloby Březinová následně prodala část majetku firmy, například vůz Ferrari nebo železný šrot, a z účtu firmy si na svůj účet dále převedla 2,8 milionu korun, čímž získala v součtu přes šest milionů korun. Také podle žalobce přiměla zaměstnance firmy k vyplacení 1,3 milionu korun v její prospěch a poté, co se Energoinvestment v roce 2015 dostal do insolvenčního řízení, v něm uplatnila zbývající část údajné půjčky a úrok z prodlení ve výši téměř 5,2 milionu korun. Tím podle Bartoše vznikla 44 věřitelům firmy škoda přes 700 000 korun.

Devětašedesátiletá Březinová uvedla, že v roce 2010 po ústní domluvě s Radkem Březinou půjčila firmě deset milionů korun na sedmiprocentní úrok. Poté, co její syn skončil ve vězení, měla prý strach, že o peníze přijde. „S Radkem Březinou jsme se domluvili, že to dáme na papír,“ uvedla Březinová. Smlouvu i pokladní doklady podle ní připravil Dospiva, následně je Březina a Březinová podepsali, vyplývá z její výpovědi. „Radek Březina mi v roce 2014 řekl, abych si z majetku Energoinvestmentu umořila svoji půjčku,“ vysvětlila Březinová svůj další postup.

Sedmašedesátiletý Dospiva připustil, že v roce 2013 skutečně smlouvu a příjmové doklady datované k letům 2010 a 2011 na žádost Březinové vystavil. Šlo však podle něj pouze o vzory, neměl prý ale důvod nevěřit, že Březinová peníze do firmy opravdu vložila. „Zpětnou vazbu už jsem potom neobdržel,“ řekl Dospiva. Přesto podle něj musely být doklady zahrnuty do účetnictví podniku, protože jinak by se stav pokladny dostal do minusu. „Nejsem schopen pochopit, kde jsem udělal zločin,“ uvedl Dospiva.



Hlavní líčení bude pokračovat 21. a 22. ledna příštího roku. Ke stíhání Radka Březiny v této kauze státní zastupitelství kvůli neúčelnosti nepřistoupilo, za obchody s nezdaněným lihem si totiž odpykává 13 let vězení. Pravomocný trest už si vyslechlo i dalších pět z původně osmi obžalovaných v hlavní větvi případu lihové mafie, která podle soudu způsobila škodu na daních 5,6 miliardy korun. Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012, kdy se v souvislosti s metylalkoholovou aférou zaměřili na nelegální výrobny lihovin.