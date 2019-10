Za krytí nelegálního lihu Radka Březiny potvrdil soud muži 9 let

OLOMOUC Za krytí nelegálního lihu od šéfa lihové mafie Radka Březiny si jednatel firmy Cargo NV Petr Němeček definitivně odpyká devět let a dva měsíce. Rozsudek zlínského krajského soudu ve středu potvrdil olomoucký vrchní soud. Zamítl odvolání obžalovaného, který svou vinu celou dobu popíral. Podle rozsudku pomohl Němeček lidem kolem Březiny zlegalizovat přes 900 000 litrů lihu, ze kterého neodvedli spotřební daň. Škoda v této větvi kauzy byla vyčíslena na 248 milionů korun.

Němeček dostal i pětiletý trest zákazu výkonu funkce, „Jeho jednání umožnilo zastřít daňové povinnosti v částce téměř čtvrt miliardy korun. Trest je zvolen na samé spodní hranici trestní sazby a nelze jej tak označit za nepřiměřeně přísný,“ uvedl předseda senátu Ivo Lajda. Krajský soud podle něj pochybil, když ho zařadil do mírnějšího typu věznice a to s ohledem na rozsah trestné činnosti. Žalobce se ale neodvolal.



Němeček jako jednatel firmy Cargo NV v letech od ledna 2009 do prosince 2010 od firmy Morávia-Chem z Hrobic na Zlínsku skrytě ovládané Radkem Březinou fiktivně odebíral autokosmetiku. Líh, který k její výrobě měl být podle vyhotovených falešných dokladů použitý, skupina prodávala výrobcům alkoholu, případně jej schraňovala v tajných skladech. Němeček pak vystavoval fiktivní doklady o prodeji autokosmetiky dalším neexistujícím odběratelům. Za legalizaci lihu dostával od Radka Březiny či jeho lidí odměnu.

Jeho trestnou činnost pomohl objasnit bratr Radka Březiny Tomáš, který v hlavní části kauzy získal status spolupracujícího a také nejnižší trest. Podle něj patřil Němeček k bratrovým oblíbencům, který měl zastírat původ lihu. Svědčili proti němu i zaměstnanci Morávia-Chem i propojené listinné důkazy. „Cargo nevyvíjel jinou činnost, než že přebíral doklady od Morávia Chemu a zakládal jej do účetnictví,“ doplnil soudce Ivo Lajda.

‚Takový trest je pro mě téměř doživotní‘

Němeček podle soudu jednal ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Soud jej poslal do vězení za pomoc k zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, původně mu hrozilo až 13 let a čtyři měsíce vězení. Němeček tvrdil, že zboží z Morávia-Chem na základě smlouvy skutečně odebíral, autokosmetiku však dál prodával. Odběratelů měl prý spoustu, na jména si ale nevzpomněl.

„Nebyl předložen žádný důkaz, že bych věděl, co by tam pan Březina dělal. Já jsem tam jen odebíral palety s Cinolem. Takový trest, který mi hrozí, je pro mě téměř doživotní,“ řekl ve středu jednapadesátiletý Němeček. „Cítím se nevinen, ničeho jsem se nedopustil. O trestné činnosti bratrů Březinů jsem netušil,“ dodal.

Němečkův případ je jednou z řady kauz navazujících na hlavní větev takzvané lihové mafie Radka Březiny. V té bylo původně obžalováno osm lidí, šest z nich již bylo pravomocně potrestáno v červnu 2017. Radek Březina dostal za obchody s nezdaněným lihem 13 let vězení. Škoda na daních způsobená v letech 2004 až 2013 byla vyčíslena na 5,6 miliardy korun. Sedmému obžalovanému, správci ostravského skladu Ivanu Kováříkovi, uložil v úterý olomoucký krajský soud devět let a dva měsíce. Posledního z obžalovaných, Tomáše Pantlíka, který se staral o sklad v Olomouci, soud zprostil obžaloby. Žalobci pak začali odkrývat navazující případy odběratelů nelegálního lihu a těch, co trestnou činnost maskovali. Někteří byli odsouzeni, část případů je u soudů, část se stále vyšetřuje.