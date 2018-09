Prudké změny tlaku, teplot, silný vítr a na horách i sníh. Na Česko se žene Fabienne

PRAHA V neděli večer dorazí do Česka tlaková níže Fabienne. Přinese s sebou prudké změny tlaku, teplot a především silný vítr. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pro celé území České republiky. Výstraha začne platit v neděli v 18:00 a bude trvat až do pondělí 5:00 ráno.

Rychlost západního nárazového větru v nižších oblastech vystoupá k 90 km/h, na horách se může dostat až na 125 km/h, což je hodnota, která odpovídá orkánu. Dopoledne se na celém území projevil silný pokles tlaku, který bude večer vystřídán jeho prudkým vzestupem. Podle meteorologů se jedná o „zbytky“ hurikánu Florence, který pustošil minulý týden východní pobřeží USA.

Francois Jobard (Twitter) @Francois_Jobard 20 °C d'écart en 1000 km sur l'Atlantique entre l'air froid d'Islande (il y a neigé cette semaine) et les restes dilués de #Florence. -> Jet d'ouest rapide et ondulation conduisant au creusement d'une dépression #Fabienne demain sur le Benelux.



Změny tlaku přinesou také výrazné teplotní skoky. Zatímco odpolední teploty se pohybovaly kolem 11 až 15 stupňů, večer se vyhoupnou místy ke 20 stupňům, do rána ale prudce spadnou na 5 až 9 stupňů. Především v noci dorazí také silné deště. Na některých místech by mohlo napršet až 30 milimetrů srážek. V horských oblastech nad 1000 metrů v noci na pondělí mohou přijít také sněhové přeháňky.

Meteorologický jev se blíží na české území ze sousedního Německa a Polska a zasáhne celou střední Evropu. Nejhorší výstraha zatím platí pro Rakousko a Německo, kde je na některých místech hlášeno kromě silného větru také nebezpečí bouří a silného deště. Mírnější výstrahy platí pro východ Francie, Belgii, Švýcarsko, sever Itálie, ale také Maďarsko, Polsko a Slovensko.

Teplotní změny přišly velmi rychle. Ještě v pátek padly teplotní rekordy na osmnácti stanicích, devatenáct stanic hlásilo překročení tropické třicítky. V příštím týdnu by se do středy měly maximální teploty pohybovat v rozmezí od 10 do 15 stupňů, ve čtvrtek by opět mohly vystoupat k 19 stupňům.