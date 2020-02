Meteorologové varují před sněžením a silným větrem v horských oblastech

Praha V části Česka, zejména v horských oblastech s výjimkou Šumavy, bude v úterý sněžit. Na severovýchodě země může připadnout až 25 centimetrů sněhu, na Českomoravské vrchovině, ve východních Čechách, na severu Moravy a ve Slezsku okolo deseti centimetrů sněhu.

Meteorologové v aktuální výstraze také varovali před silným větrem, který v úterý zasáhne Moravu, Vysočinu, jižní Čechy a část Plzeňského, Středočeského a Pardubického kraje.



Sněžit by mělo v polohách nad 400 metrů. „V polohách nad 600 metrů nad mořem se budou zejména na severovýchodě území místy tvořit sněhové jazyky,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku.



Mokrý sníh může poškodit stromy či dráty elektrického vedení, problémy mohou nastat v dopravě. Řidiči by měli jezdit opatrně a nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor vzít i zimní řetězy a na horách dodržovat pokyny Horské služby.

Vítr v nárazech překročí rychlost 65 kilometrů v hodině, může lámat stromy a větve a komplikovat dopravu. Lidé by měli zabezpečit okna i volně uložené předměty. Návštěvníci hor by měli omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií, upozornili meteorologové.