Vlna veder straší metropole: v Paříži chystají dočasné venkovní bazény, v Česku kropicí vozy

PAŘÍŽ/PRAHA Dočasné venkovní bazény, otevření městských parků přes celou noc nebo speciální klimatizované místnosti, tak se v Paříži chystají na vlnu veder. Ta by měla dorazit i do Česka. V Praze žádná zásadní opatření nechystají s tím, že obvyklé postupy budou stačit. Podle lékaře nejsou ani tolik problematická samotná tepla jako teplotní výkyvy, lidé by se neměli při vysokých teplotách přetěžovat.

Tento týden v Paříži počítají s vlnou veder, nynější starostka Anne Hidalgová nechce nic podcenit. „Budeme otevírat třináct velkých parků na celou noc a pět dalších, pokud vlna veder bude pokračovat,“ uvedla pro francouzské noviny JDD Hidalgová. Podle jejích slov v parcích bude teplota díky zeleni nižší o jeden až dva stupně Celsia než ve zbylých částech města.

Předpověď počasí pro Prahu podle webu YR ÚTERÝ: 30 °C STŘEDA: 34 °C

ČTVRTEK: 30 °C

PÁTEK: 26 °C

SOBOTA: 28 °C

NEDĚLE. 33 °C

V některých městských částech francouzské meropole budou zřízeny venkovní bazény. „Koupání navíc bude možné i v povodí řeky La Villette,“ dodala Hidalgová. Mnoho aquacenter prodlouží otevírací dobu a k dispozici budou napříč městem chladicí, klimatizované místnosti, které půjde dohledat pomocí aplikace v mobilu. Podle Hidalgové bude v Paříži instalováno více než 1000 pítek a vodou budou zásobeni také bezdomovci.



Teplo se v průběhu týdne přesune v plné síle i Česka. Podle meteorologů nejteplejší den nastane ve středu, kdy by teploty v Praze měly atakovat až 37 °C.

Horké počasí v tomto týdnu podle mluvčí z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Martiny Součková bude díky přílivu velmi teplého vzduchu z Afriky.

Oproti Francouzům představitelé pražského magistrátu ale žádná speciální opatření nechystají a podle slov mluvčího Víta Hofmana budou postupy obdobné jako každý rok. „Technická správa komunikací je připravena při vlně veder vyjet do ulic s kropicími vozy, stejně tak budou v provozu i pítka. V Praze také fungují kašny a další různé vodní prvky,“ uvedl Hofman.



Kropicí vozy vyjedou do centra na pěší zóny

Samotná Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) má ve správě devět pítek a tři fontány, fungují od května do října. Podle ředitele TSK Ladislava Pivce se nejoblíbenější pítka nacházejí v centru Prahy – „na náměstí Republiky, u Dětského domu, U Bati a na Ungeltu,“ konstatoval. Nízký počet pítek pod správou TSK vysvětlila mluvčí Barbory Lišková: podle níž jsou pouze doplňkovou činností TSK.

Kropicí vozy se objednávají. „Máme pravidlo, že pokud jsou tři dny po sobě tropické teploty nebo alespoň 25 stupňů Celsia, tak od 11 hodin do odpoledních vyjíždějí kropicí vozy,“ uvedla Lišková.



Rozsah výjezdu se podle ní vždy určí ten den ráno. „Předpokládám, že ve středu výjezd bude, rozhodujeme se podle údajů ČHMÚ, který nám vždy ráno pošle předpověď,“ řekla Lišková s tím, že samotný výjezd kropicích vozů je drahá záležitost, takže většinou vozy vyjedou jen na centrální části nebo pěší zóny. „Minulý rok kropicí vozy vyjely šestatřicetkrát od konce května do září, letos zatím jen třikrát, první výjezd byl šestého června,“ informovala Lišková a dodala, že vzhledem ke studenému květnu se loňský počet výjezdů pravděpodobně opakovat nebude.

Největším problém pro zdraví je přechod z tepla do chladu

Co dělat, a jak by se měli občané chovat při vlně veder, popsal doktor Martin Dudek z Dobřichovich, kde v roce 2012 padl teplotní rekord 40,4. Podle jeho slov jsou vysoké teploty problematické, ale strašákem jsou zejména výkyvy teplot. „Teď řeším hodně angín, lidé jdou z chladu do tepla a naopak,“ řekl Dudek a dodal, že je potřeba se snažit neklimatizovat prostory na příliš nízkou teplotu.

Problémy ale nezpůsobují pouze klimatizace, prudké výkyvy teplot může vyvolat i změna počasí „Když se během jednoho, dvou dnů prudce oteplí, najednou místo dvaceti stupňů je osmatřicet, tak to je pro lidské tělo špatné,“ řekl Dudek. Jedním dechem ale dodává, že problémy se můžou objevit nejen při teplotních výkyvech, ale i při dlouhodobých vedrech, a to zejména u lidí se srdečním onemocněním.



Dudek i proto apeluje na dodržování pitného režimu a také by se podle něj lidé neměli přemáhat. „Neměli by zbytečně chodit ven, ideální je vyřídit vše, co můžou, ráno nebo později večer, kdy je chladněji a vycházet ven jen v případě, když prostě musí, to je priorita číslo jedna,“ uzavřel Dudek.



Druhého června byl v letošním roce první tropický den v Česku, další následovaly. Meteorologové předpokládají, že tento týden přinese znovu tropické dny. Ke kumulaci tepla může docházet zejména ve velkých městech vzhledem k domovní zástavbě.