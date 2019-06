‚Spálí‘ Prahu 40 °C? Příští týden může skončit extrémními teplotami, varují meteorologové

PRAHA Zatímco nadcházející víkend teploty pravděpodobně nepřekročí třicítku, další týden přinese rapidní oteplení. Meteorologové předpovídají, že teplota může překročit i magickou hranici čtyřiceti stupňů Celsia. Je tak možné, že padne historický teplotní rekord minimálně za měsíc červen.

O víkendu některá místa zasáhnou srážky. Podle serveru Meteopress se hodnota na teploměru nepřehoupne přes 26 stupňů Celsia. Od neděle se však teplota bude podle norské aplikace YR s předpovědí počasí v průměru zvyšovat každý den o dva stupně. A to až do pátku, kdy by v Praze měla teplota vzduchu ve stínu dosáhnout 40 stupňů Celsia.



Přitom absolutním denním maximem v Česku pro měsíc červen je 38 stupňů Celsia a průměrná teplota podle údajů z pražského Klementina v týdnu od 24. června do 30. června bývá okolo 16 °C. „Teploty teď budou vysoké díky přílivu velmi teplého vzduchu z Afriky. V červnu je to situace méně obvyklá, stává se to spíše v červenci,“ uvedla mluvčí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Martina Součková.



Právě mluvčí ČHMÚ redakci serveru Lidovky.cz potvrdila předpoklady o vysokých teplotách. „Současná předpověď uvádí na příští čtvrtek a pátek teploty 33 až 37 stupňů Celsia. Není ale vyloučeno, že ojediněle se teploty přiblíží čtyřicítce,“ řekla. Podle Součkové tato možnost existuje právě v Praze a je tak možné, že padne i celkový denní teplotní rekord v červnu. „Vzhledem k zástavbě a kumulaci tepla ve velkých městech typu Praha nebo Brno může být dosaženo velmi vysokých teplot, roli ale bude hrát směr a rychlost větru,“ dodala.



Po teplém týdnu přijde ochlazení

ČHMÚ používá k předpovědi počasí hned několik modelových předpovědí. „Na různých serverech jsou k dispozici výpočty rozdílných globálních modelů, které se v předpovědi mohou lišit. My se snažíme zdroje kombinovat a najít tak nejpravděpodobnější variantu vývoje,“ říká Součková.



Po příštím teplém týdnu, který vyvrcholí právě pátečním dnem, lze podle ČHMÚ počítat s ochlazením. „Očekáváme výraznější studenou frontu, která přinese ochlazení doprovázené intenzivnějšími bouřkami. Předpověď je ale zatím nejistá,“ uzavřela Součková.



Obecně jsou v Čechách tradiční teplá místa v oblasti Poohří, Polabí. Středočeský kraj dosahuje vysokých teplot na stanicích Dobřichovice či Řež u Prahy. Vysoké teploty bývají i v oblasti jižní Moravy, proto není překvapením, že tam bývá nejhorší situace co se sucha týče. Sucho ale trápí i oblast na západ od Prahy a Plzeňský, Karlovarský a Ústecký kraj.



První letošní tropický den, během kterého teplota dosáhla nebo překročila 30 °C, byl letos v tuzemsku druhého června. Dosud nejvyšší červnová teplota v Praze byla naměřena v roce 1923 a bylo to 37,2 stupňů Celsia. Celkově nejvyšší teplota v červnu byla 38 °C. Tuto teplotu naměřili roku 2000 v brněnských Žabovřeskách.