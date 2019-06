Česko zažilo druhý tropický den. Teploměry nejvíce naměřily 31,6 stupně Celsia

Praha Česko letos zažilo druhý tropický den. Po neděli vystoupaly teploty nad 30 stupňů i v pondělí, nejtepleji bylo v Husinci-Řeži u Prahy, a to 31,6 stupně Celsia. Rekordy pro 3. červen v pondělí ale na 150 stanicích, které měří alespoň 30 let, většinou odolaly. Padly pouze na Milešovce a v Temelíně. Řekl to Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na Milešovce, nejvyšší hoře Českého středohoří, kde se měří dokonce už 107 let, v pondělí meteorologové naměřili 29,4 stupně. Padl tak rekord z roku 1979, kdy bylo 28,8 stupně Celsia. Na jihočeské stanici Temelín, která má přesně třicetiletou řadu měření, byl o desetinu stupně překonán rekord z roku 2015, v pondělí tam bylo 27,9 stupně Celsia.



Také v Husinci-Řeži padl v pondělí rekord z roku 2015, stanice má ale podle Hakla teprve osmiletou řadu měření. „U stanic, které mají méně než třicetiletou řadu měření, některé rekordy padly,“ uvedl meteorolog.

Například ve Zlínském kraji bylo v pondělí nejtepleji, 29,8 stupně Celsia, na stanici Štítná nad Vláří. V kraji jen na této stanici padl rekord, a to z roku 1996, kdy meteorologové naměřili 29,1 stupně. „Ale stanice měří jen 24 let, většinou do rekordů řadíme jen stanice s řadou delší než 30 let,“ doplnila Ivana Záluská z brněnské pobočky ČHMÚ.

Letní teploty podle meteorologů vydrží ještě v první polovině tohoto týdne. Nejtepleji bude ve středu, koncem týdne se mírně ochladí. Ve středu a ve čtvrtek počítá předpověď s místními bouřkami.