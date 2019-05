Sucho nás trápí i kvůli výstavbě dálnice

VRÁTO (Jihočeský kraj) Stejně tak, jako většina obcí a měst v České republice se i naše obec poslední léta potýká s výkyvy počasí, které jdou od extrému k extrému.

Přívalové deště v posledních letech vystřídala období sucha, a přestože jsme obklopeni dvěma potoky, bývá především ten menší, Vrátecký, každoročně několik týdnů bez vody. Tento suchý interval se však začíná postupně prodlužovat, a netrvá, jak tomu bylo v minulosti, jen týden v srpnu. Dnes potok vysychá i v červnu a červenci. Bohužel se na tomto malém vodním toku podepsal zásah do řečiště, a to když v 70. letech minulého století došlo k jeho částečnému narovnání. Tím zmizely přirozené meandry, a tak voda z dané lokality rychleji odteče. Dnes se každý může na vlastní oči přesvědčit, že právě tam, kde zůstaly zachovány meandry přirozené, je celý rok břeh potoka zelený a bují vegetací, a to včetně okolí. Na rozdíl od úseku napřímeného, kde jsou zelené pásy jen v šíři jednoho až dvou metrů od koryta. V letošním roce jsme dokonce museli přistoupit k tomu, že stromy a keře na území obce Vráto, které jsme získali díky náhradní výsadbě, musíme zalévat, protože přirozená závlaha deštěm by nestačila.

V otázce pitné vody je naštěstí většina domácností v obci napojena na veřejný vodovod. Je součástí Jihočeské vodárenské soustavy, která je dlouhodobě stabilní, a tak si naši občané na kvalitu a množství pitné vody nemohou stěžovat. Avšak i zde platí známé přísloví Kdo šetří má za tři, a tak malý apel, týkající se napouštění domácích bazénů z vodovodního řadu, má své opodstatnění.

V neposlední řadě začalo letos naše občany znatelně trápit sucho i z jiných důvodů – spojeny jsou s výstavbou dálnice D3/0310 Úsilné – Hodějovice, která vede napříč naším katastrem. Během března byla prováděna skrývka ornice, kvůli čemuž vzrostla prašnost - především v západních částech obce, které se stavbou bezprostředně sousedí. Jen pro představu, vzdálenost od hrany dálnice k prvnímu obydlenému rodinnému domu v naší obci činní 35 metrů, což je při převládajícím západním proudění větru v Jihočeské pánvi kombinace přímo alarmující. V souvislosti s tímto problémem jsme již několikrát urgovali odpovědné orgány a instituce. Doufáme, že se situace zlepší zkrápěním stavby, i když jsme si vědomi, že takové řešení přímo odporuje dnešnímu trendu – šetření s vodou.