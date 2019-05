Věkova Dobruška je známa v celé zemi

DOBRUŠKA (Královéhradecký kraj) Některá města by s tím možná měla problém. Váhala by, který z významných rodáků je oním nej-. Také Dobruška má svých slavných více. Patří mezi ně například František Adolf Šubert, první ředitel Národního divadla, hudební skladatel Radim Drejsl, své dětství a mládí zde prožil malíř František Kupka – a výčet by mohl dále pokračovat těmi, jejichž význam nepřekročil hranice širšího regionu a kterých je několik desítek. Nejpopulárnější osobnost je ovšem jenom jedna.

Osobností, která Dobrušku proslavila nejvíce, je bezesporu František Vladislav Hek, vlastenecký spisovatel, působící na konci 18. a v první polovině 19. století, který je v širším povědomí znám spíše pod jménem, který mu dal ve své románové pentalogii Alois Jirásek - František Ladislav Věk - F. L. Věk.



Popularita Jiráskova románu a zejména pak jeho televizní adaptace je vůči historické osobnosti Hekově poněkud nespravedlivá. Vždyť jej literární historikové právem označují za prvního novočeského satirika a mnohé jeho epigramy a aforismy jakoby zářily novotou i v době dnešní. Nezanedbatelná je i jeho vlastenecká činnost osvětová.

Není samozřejmě pochyb o tom, že skutečnou popularitu přineslo Hekovi až románové zpracování jeho osudů. F. L. Věk se stal jedním z pilířů českého historického románu a v dobách pro národ těžkých i jednou z duchovních opor národní existence. Stejnou roli sehrál i televizní seriál, v němž se prezentovali nejlepší dramatičtí tvůrci své doby. Vládnoucí moc dobře věděla, proč v době počínající normalizace zakázala uvedení třináctého dílu seriálu s jednoznačně formulovanými myšlenkami o svébytnosti českého národa a občanské svobodě. Reprízy seriálu se pak diváci dočkali až po roce 1989.

Dobruška vždy byla a je na svého nejpopulárnějšího rodáka hrdá. Na základě nebývalé popularity televizního seriálu byla za účasti tvůrců a hlavních hereckých protagonistů v Hekově rodném domku v roce 1972 otevřena muzejní expozice, připomínající jeho život a dílo. V nedávné době došlo k její reinstalaci, takže dnes připomíná větší měrou i Jiráskův román a televizní seriál. I v letošním roce, kdy jsme si připomínali 250. výročí Hekova narození, se uskutečnila řada akcí spojených s jeho osobností, a to jak pro školní mládež, tak pro veřejnost.

Určitý morální dluh, který naše město mělo vůči hlavním tvůrcům seriálu, byl napraven udělením čestného občanství představiteli hlavní role Radoslavu Brzobohatému a režiséru Františku Filipovi. Oba naše město častokrát navštívili a byli vždy vítanými hosty.

Město trvale pečuje o Hekův rodný dům i další památky s ním spojené, například o starou renesanční radnici, v níž jako radní protokolista úřadoval, a připomínán je i ve stálé historické expozici zdejšího vlastivědného muzea. Každoročně je pořádán mezinárodní hudební festival F. L. Věka, který má trvale vynikající úroveň.

Hek (či Věk) a Dobruška zkrátka patří neoddělitelně k sobě a spojení Věkova Dobruška se stalo známým v celé naší vlasti.