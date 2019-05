Slavného vědce připomene videomapping

LIBOCHOVICE (Ústecký kraj) Libochovice jsou městem od roku 1560. Nacházejí se na dolním toku řeky Ohře a svými skoro třemi tisíci a pěti sty obyvateli se řadí spíše mezi střední města. Ponejvíce jsou však známy pro svůj renesančně-barokní zámek, který je v turistických průvodcích oprávněně přezdíván jako Perla na Ohři.

A s objektem místního zámku je silně spojen i osud jednoho z největších Čechů své doby. Tím významným rodákem není nikdo menší než Jan Evangelista Purkyně. Datum narození a místo, kde tento světově uznávaný vědec spatřil světlo světa, jsou opředeny mnoha názory a mýty. Což je zřejmě způsobeno, do jisté míry, tehdejší benevolencí v zapisování do matričních knih. Zdroje tedy uvádějí dvě data: 17. anebo 18.prosince 1787. Jako místo narození se povětšinou uvádějí Libochovice. Nicméně lidé zabývající se osobou J. E. Purkyně docházejí k názoru, že rodištěm může být i nedaleká Budyně nad Ohří, se kterou byl Josef Purkyně, otec Jana, pracovně spjat. Držme se však toho, že rodištěm pana Purkyněho jsou Libochovice - už jenom z toho důvodu, abych naplnil účel mého příspěvku.



Na tohoto rodáka jsme právem hrdí. Vždyť ve své době jeho aktivity prorůstaly snad všemi odvětvími tehdy známé medicíny a posunovaly ji mílovými kroky vpřed. Miloval výzkum a pozorování. A také experimenty, které mnohdy zkoušel i sám na sobě. Snad jen škoda, že nebyl králem psaného slova. Je známá jeho nelibost v psaní dlouhých vědeckých statí a možná i proto je v porovnání s jinými velikány tehdejší medicíny jeho seznam učených textů velice strohý.

Faktem však zůstává, že k odkazu tohoto „velikánského“ rodáka se do jisté míry Libochovičtí chovají až macešsky. Jedním z cílů, které jsem si jako nastupující starosta předsevzal, je hlasitě a hrdě se hlásit k této světové osobě. A tak v tento rok, kdy si připomínáme 150 let od úmrtí J. E. Purkyně, proběhne hned několik akcí, které mají lidem místním i z daleka představit tohoto jedinečného vědce, humanistu a vlastence.

Akce budou pořádány ve spolupráci města se státním zámkem Libochovice, Českou lékařskou společností J. E. Purkyně a lidmi, kteří se odkazu pana Purkyně věnují už léta.

Ve středu 19. června se bude udílet již tradiční a nejvyšší ocenění České lékařské společnosti J.E. Purkyně v prostorách státního zámku v Libochovicích. Oceňováni jsou nejvýznamnější představitelé české a dříve i slovenské medicíny. Současně s touto akcí bude probíhat, opět v prostorách zámku v Libochovicích, tzv. „sférické promítání“ nebo chcete-li představení „Kouzelné skříňky“, která je jakousi filmovou poctou tomuto vědci. Jedná se ve skutečnosti o speciální projekční zařízení, které zobrazuje jevy, kterými se zabýval J. E. Purkyně při prozkoumávání zrakových vjemů.

A v neposlední řadě se svou troškou do mlýna přichází i město. Jsme si téměř jistí, že akcí, kterou si chystáme připomenout osobnost tohoto velikána, by byl potěšen i sám pan Purkyně. Zrakové vjemy, které do hloubky studoval, budou hrát prim i při této vzpomínkové akci. Město se rozhodlo ve spolupráci se státním zámkem uspořádat promítání Purkyněho příběhu na fasádu zámku v rámci tzv. videomappingu. Tato akce se uskuteční dne 24.srpna po úplném západu Slunce, to znamená kolem 21.30 hodin. Doufám, že i tímto počinem se nám podaří dostat do širšího povědomí, jaký významný rodák se v našem městě narodil.