Škvoreckého můžete potkat i na Masarykově náměstí

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Všichni se rádi, i když občas jen ve vzpomínkách, vracíme zpět do kraje, kde jsme vyrostli. Věřím, že na Náchod s láskou vzpomínal i náš nejznámější rodák, spisovatel a knižní Danny Smiřický, Josef Škvorecký. Vždyť Náchod mu byl inspirací pro jeho literární Kostelec, kde se odehrávají jeho nejznámější díla.

Škvoreckého můžete dnes potkat na Masarykově náměstí, kde již pět let sedí na jedné z laviček jeho litinová socha. Tu na památku spisovatele zhotovil umělec Josef Faltus podle dobové fotografie. Osobnost Škvoreckého připomíná i jeho pomník na Staroměstském hřbitově.



Lavička je zároveň výchozím bodem pro naučnou stezku, která návštěvníky provází po místech spisovatelových knih. Cesta po stopách Prima sezony a Zbabělců vás tak zavede například do restaurace Port Arthur, kde sám Škvorecký rád poslouchal svůj oblíbený saxofon. Bylo to i místo, kam zamířil ihned poté, co se k nám do Náchoda po roce 1989 na chvíli vrátil z kanadského exilu. V Port Arthuru však cesta nekončí a návštěvníci stezkou projdou celé náměstí, podívají se na místní poštu, radnici, Jiráskovo gymnázium a do hotelu U Beránka, který známe jako Škvoreckého románovou vinárnu U Lva. K naučné trase jsme navíc připravili i publikaci Průvodce Náchodem. Tu si návštěvníci mohou vyzvednout v informačním centru.

Letos navíc přibude i program v rámci literárních prohlídek náchodského zámku. Nabídneme speciální okruhy, které se zaměří na příběhy regionálních spisovatelů. Mimo děl Josefa Škvoreckého se setkají i s Aloisem Jiráskem, který také k našemu regionu patří.

Památce Josefa Škvoreckého patří i festival Prima sezona. Ten letos již po dvaadvacáté představí uměleckou tvořivost náchodských studentů a žáků. V pěti květnových dnech provede nejen studenty, ale i veřejnost světem divadelní a literární tvorby, nabídne nejrůznější workshopy, hudební vystoupení a soutěže mladých básnických, spisovatelských nebo filmových talentů.

Nesmím ovšem zapomenout na další významné náchodské rodáky. Mezi nimi jsou vědci jako například matematik a astronom Antonín Strnad a historik Jan Karel Hraše, architekt Jan Letzel nebo skladatelka Sláva Vorlová. Můžeme se podívat i hlouběji do minulosti do doby národního obrození nebo až osvícenství, kdy na našem území působili náchodští myslitelé jako biskup a osvícenec Josef František Hurdálek nebo obrozenecký kněz Josef Myslimír Ludvík.