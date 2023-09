Na obraně skončil správce nemovitého majetku v hodnotě 60 miliard. Ve funkci nevydržel ani jeden rok

Agentura spravuje nemovitý majetek, který patří ministerstvu obrany i majetek armády. Má na starosti i údržbu a provoz budov či útvarů, odpovídá také za přípravu podkladů k veřejným zakázkám nemovité infrastruktury rezortu obrany.

Ve funkci šéfa agentury se Šrámek příliš dlouho neohřál, nastoupil 1. listopadu loňského roku, setrval tedy přibližně jen deset měsíců. Důvod jeho odchodu nesdělil přes dotazy serveru Lidovky.cz ani rezort obrany vedený ministryní Janou Černochovou (ODS). Změna ale může souviset s plánovanou rekonstrukcí komplexu budov ministerstva obrany v pražských Dejvicích, která by měla odstartovat v roce 2028. Kvůli ní se musí předem přestěhovat stovky úředníků.

Pronájem budovy Tokovo

Server Seznam Zprávy minulý týden uvedl, že ministerstvo obrany jedná o pronájmu budovy Tokovo od holdingu CPI miliardáře Radovana Vítka na roky 2024 až 2031. Za roční pronájem by pak měl rezort platit 66 milionů korun, což je třikrát více, než zde platí nyní Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle premiéra Petra Fialy (ODS) ale zatím není podepsána žádná smlouva. „Nadále probíhá vyjednávání o podmínkách smlouvy, včetně cenových parametrů, a výše nájmu by měla zohledňovat mimo jiné i nutné stavební úpravy,“ prohlásil premiér při interpelacích.

Probíhající vyjednávání o výši a podmínkách nájmu potvrdilo i ministerstvo obrany. „Cena pronájmu budovy, která je nyní předmětem mediálních spekulací, stále není cenou, která by byla jakkoli zasmluvněna,“ uvedl rezort na svém webu s vysvětlením, že v první fázi byl osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který sdělil, že požadovanými kapacitami nedisponuje a informoval resort o budově Tokovo, ve které bude končit pronájem prostor NKÚ.

„Následně byl proveden průzkum trhu oslovením realitních společností, z něhož nabídka na pronájem budovy Tokovo vyšla ve všech ohledech jako nejvhodnější. Proto byla s majitelem této budovy zahájena jednání o podmínkách pronájmu,“ shrnuje zpráva ministerstva obrany.

Před finálním rozhodnutím o případném podpisu smlouvy bude zohledněn ještě znalecký posudek, který je nyní zpracováván. Dočasné přestěhování až osmi stovek zaměstnanců by mělo začít již příští rok a skončit v roce 2031. Celková cena rekonstrukce by se měla dle odhadů ministerstva pohybovat okolo 5 miliard korun.

Častá střídačka

Do jaké míry Šrámkův odchod s rekonstrukcí souvisí, nechtěl komentovat ani on ani ministerstvo. Stejně tak není jasné, kdo ho ve funkci ředitele Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM) nahradí, na post by mělo být vypsáno výběrové řízení. Tím ostatně v loňském roce prošel i Šrámek, který o post soutěžil s dalšími sedmi zájemci. Jeho volbu tehdy ministerstvo vysvětlovalo tím, že prokázal znalosti a dlouholetou praxi v oboru nemovité infrastruktury. Jedním z požadavků byla například pětiletá manažerská zkušenost. Tu Šrámek získal na radnici Prahy 3, kde byl vedoucím odboru technické správy majetku a investic.

Šrámek pak od prvního listopadu vystřídal ve funkci šéfa AHNM Milana Polleče, kterého odvolala ministryně Černochová. Důvodem odvolání byl i fakt, že Polleč byl známým bývalého ministra Lubomíra Metnara (za ANO). Ihned po odchodu z AHNM pak začal Polleč pracovat pro Arcibiskupství pražské, kde se jako projektový manažer firmy XPlace Services stará rovněž o nemovitosti.