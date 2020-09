Milion chvilek je občanská iniciativa a kandidovat nebude, řekl to nový předseda Roll

Praha Milion chvilek je bytostně občanská iniciativa rostoucí zdola a jako taková nikdy nebude kandidovat ve volbách. Na začátku pochodu Kroky k volbám, který v pondělí odpoledne vyrazil z pražské Kampy a zamířil na Staroměstské náměstí, to prohlásil nový předseda spolku Benjamin Roll. Dosavadní předseda Mikuláš Minář serverům IHNED.cz a Deník N řekl, že v pátek rezignoval na svou funkci. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb.

„Milion chvilek nestojí a nepadá s tím, kdo je zrovna předsedou. Milion chvilek je již přes dva roky spolek nadšených demokratů, tým zkušených lidí a také síť propojující aktivní občany celé České republiky,“ řekl Roll.

Minářův střet zájmů

Když začal Minář o možném politickém angažmá mluvit, začalo být podle Rolla jasné, že by se jako předseda spolku dostal do střetu zájmů. Už v srpnu mu proto prý neformálně předal svou roli, v pátek oficiálně na funkci rezignoval. Členové spolku následně zvolili Rolla předsedou. „Je to obrovská příležitost ukázat, že Milion chvilek nikdy nestál jenom na Mikulášovi, že je to celá řada lidí, kteří se na těch aktivitách podíleli už dříve,“ uvedl Roll.

Podle Rolla se i v minulosti z některých členů spolku stali političtí kandidáti.

„Po nových osobnostech vstupujících do politiky voláme od počátku našeho působení. Voláme po tom, aby aktivní občané překonali ostych, obavy a často i odpor a vstoupili do politického zápasu,“ vysvětlil předseda. „Jako spolek se cestou přímého politického kroku nevydáme. To není naší rolí. Naší rolí je informovat, burcovat a propojovat,“ dodal.

Minář uvedl, že je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. Zatím se stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli spolupracovat.

Pochodem Kroky k volbám, kterého se v Praze zúčastnilo asi 70 lidí, chtěl v pondělí spolek připomenout blížící se volby, podpořit volební účast a zájem lidí o veřejné dění. Akce se koná i na dalšíchmístech v Česku.

Například v Hradci Králové se pochodu zúčastnila asi dvacítka lidí, sdělila v pondělí krátce po zahájení akce jedna z organizátorek Lucie Javůrková. Průvod vyrazil od zastávky MHD Pod Strání do městské části Nový Hradec Králové k soše sv. Václava vedle kostela sv. Antonína.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Andrejem Babišem. Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí.