Milionové pokuty za ošizené potraviny. Zákon má zavést povinnost dodat do Česka výrobek určený pro Západ

PRAHA Ať už to byly poslední volby do sněmovny, či do europarlamentu, většina stran slibovala, že Češi přestanou být „občany druhé kategorie“ v tom, co z regálů dostávají do žaludků. Dvojí kvalita potravin rozčísla Evropu na západ a východ: ukázalo, se že Němci a Rakušané často kupují ve stejném obalu minimálně jiné, mnohdy lepší jídlo. Ministerstvo zemědělství teď dokončuje novelu, která tomu má zamezit.

Konkrétně má být zavedena povinnost pro dodavatele, aby poskytl odběrateli do Česka i takové zboží, jež si šetřil pro vybíravější evropské trhy, když si to odběratel bude přát. Nemůže ani nijak bránit či znesnadňovat obchodníkovi, aby takové potraviny dovážel či nabízel zákazníkům.

Zdejší řetězec by teď třeba rád rybí prsty, v nichž je slušný podíl ryby. Má smůlu. Dostane o sedm procent ochuzenější smaženku, protože ty masovější jsou určené do Německa a Rakouska. „Existují druhy potravin, které jsou běžně a ve velkém prodávané v jiných zemích EU a nemohou být ve stejném standardu objednané odběratelem pro náš trh. Často se objevují vysvětlení, že nižší standard žádají české firmy a jde o důsledek specifických spotřebitelských zvyklostí,“ řekl LN Vojtěch Bílý, mluvčí resortu.