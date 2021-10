Vláda jedná o rouškách při výuce a kontrole testů a očkování v restauracích

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Vrátili bychom se do situace na jaře, kdy by byly respirátory povinné i v rámci pracovních kolektivů, kde teď tato povinnost není,“ uvedl ministr zdravotnictví. Podle něj se totiž zvyšuje i počet ohnisek na pracovištích.

V současnosti je povinné nosit respirátor v obchodech, ve službách, v MHD nebo na kulturních či sportovních akcích.

V některých krajích hrozí podle Vojtěcha kvůli covidu omezování nemocniční péče. Bez očkování by počty hospitalizovaných mohly být i šestkrát horší.

Povinnost kontrolovat v restauracích očkování či negativní testy, chtělo ministerstvo už dřív

Povinnost kontrolovat v restauracích bezinfekčnost, tedy že má zákazník buď negativní test na covid, prodělání ho v posledních 180 dnech nebo je plně očkování, ministerstvo zdravotnictví navrhovalo už několikrát. Část restauratérů to odmítá. Podle Vojtěcha je opatření projednáno s jejich zástupci i zástupci pivovarů a podporuje ho i Hospodářská komora.



„Pokud byl někdo v zahraničí na dovolené, tak ví, že v jiných zemích to takto funguje. Že to není nic, co by bylo anomální. V Rakousku, Německu nebo Francii je to opatření, které je dnes standardní,“ doplnil Vojtěch.



Stálí hosté restaurací na seznamu bez kontroly při každé návštěvě?

Restauratéři budou muset podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků kontrolovat doklad o bezinfekčnosti hostů od 1. listopadu. Nebudou ovšem zodpovídat za správnost dokladu, to zůstane na zákazníkovi. Po jednání s ministrem Vojtěchem to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za AMSPŽ Luboš Kastner.



V případě venkovských hospod bude podle Kastnera možné, aby si provozovatel zavedl seznam stálých hostů s uvedením platnosti jejich očkovacího certifikátu a nebudou se muset prokazovat při každé návštěvě.

Konec hrazení preventivních testů ze zdravotního pojištění od prosince

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje také ukončit hrazení preventivních testů na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění od 1. prosince, počítá ale s výjimkou pro děti do 12 let a nejspíš i pro lidi se zahájeným očkováním. Mírnější by mohly být podmínky pro karanténu po kontaktu s nakaženým. Po týdnu ji bude možné ukončit negativním testem.



Platnost PCR testu navrhuje ministerstvo zkrátit od listopadu ze současných sedmi dní na tři a antigenní test by nově neměl platit 72 hodin, ale jen 24 hodin.



„Důvodem je, abychom měli testy více vypovídající, mít při současné epidemické situaci platnost PCR testu sedm dní není úplně optimální. Musí znovu zaznít, že když se podíváme na počty hospitalizací, nedošlo by k tomu, kdybychom měli vyšší proočkovanost. Testování není řešením, je to dočasná věc,“ řekl před jednáním vlády při setkání s novináři Vojtěch.



