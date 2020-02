HUDEMA: Ministerská pravda. Lidický památník ukazuje střet historie a politiky

PRAHA Památník Lidice v obci zničené nacisty v roce 1942 byl nezaslouženě dlouho tak trochu stranou veřejného zájmu. Výrazně ho zviditelnil až nedávno ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ovšem ne nějakou propagační akcí, která by ukázala jeho význam, ale vypuzením dosavadní ředitelky památníku a zpolitizovaným sporem o to, jak vyprávět naši historii.

Konkrétně o to, jak se postavit k jedné části lidického příběhu. Krátce před vypálením obce nacisty totiž jedna její obyvatelka zřejmě udala úřadům svoji židovskou podnájemnici a ta pak zemřela v Osvětimi. Loni v létě na tuto historku upozornila ve svém pořadu Česká televize a vystoupila tam – poměrně neutrálně – i ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová. Vzbudilo to odpor části přeživších z Lidic i podivného Českého svazu bojovníků za svobodu. Vyčítali Lehmannové její vystoupení a zmínky o údajném udavačství. Přisadil si i šéf komunistů Vojtěch Filip. Lidickou tragédii přece nesmí kazit žádné skvrny bez ohledu na pravdu. Jako by případné selhání oběti ospravedlňovalo její mučitele a katy.



Vše nakonec skončilo rezignací Lehmannové na nátlak jejího nadřízeného Zaorálka. Její odchod zdůvodnil tím, že nebyla dostatečně empatická vůči přeživším lidické tragédie. Zaorálkovi podle jeho slov nejde o potírání nepohodlného historického bádání. Jenže jeho poznámky, že památník není muzeum, že je třeba hlavě mít úctu k pamětníkům a stížnost na účast historika, který případ zveřejnil, na akcích v Lidicích, naznačují něco jiného.

Nebudeme podezřívat ministra, že mu jde o navrácení „normalizačního výkladu dějin“, jak to tvrdí část zaměstnanců památníku. Jde spíš o to, nikoho se nedotknout možnou nepohodlnou pravdou. Hlavně ne pamětníků, ale i komunistů podporujících vládu. Takže vzhledem k tomu, že nejstaršímu člověku narozenému v Česku je 110 let, bude asi nejlepší, když se ministerské instituce budou zabývat našimi dějinami jen do roku 1910. Což může být nakonec nejviditelnější odkaz Zaorálka jako ministra kultury v historii.