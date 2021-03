Ministerstvo nepřeje zlevnění PCR testů. Podle odborníků lze jejich cenu rychle srazit o stovky korun

PRAHA Připomíná to fotbalový mač amatérů, kdy proti sobě stojí dva rozzuřené týmy. Jedni si oblékli dres hájící rozšířené antigenní testy, druzí urputně kopou v barvách přesnější, ale zatím drahé PCR metodiky. A covid-19, jejž mají oba tábory porazit, se na tribuně dobře baví.

V prvním poločase slaví fanoušci antigenních testů, které dostaly zelenou ve firmách a brzy i ve školách, na jejich plošné použití navíc přispívá státní kasa. Jenže antigennímu týmu začíná docházet dech a stížnosti na jeho kvalitu a šlendriánství se množí. A tady vycítili šanci fanoušci PCR testů, jež odhalí nakaženého covidem ještě dřív, než to sám zjistí. Pro prevenci jako dělané, hlásají PCR fanoušci, mezi nimiž je řada virů a epidemií znalých vědců. Jejich plošnějšímu využití ale brání vyšší cena, ta se už několik měsíců drží na dvanácti stech korunách. Stačí prý vůle ministerstva zdravotnictví a poletí rychle dolů.



„Všichni víme, že PCR test je ideální. Jsem jeho zastáncem. Kdyby to u nás bylo jako ve Francii, kde se dělá pro každého zájemce zadarmo, hrozně by nám to pomohlo,“ řekl pro Lidovky.cz Petr Smejkal, vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), která radí vládě. Objektivně už nyní jsou ceny za PCR podle Smejkala nižší, pojišťovny je však proplácejí částkou 1109 korun za test a 167 korun za odběr. „Pojišťovny tak krvácejí, proplácejí je dráž,“ dodal.

V případě plošného PCR testování by se cena testu mohla pohybovat mezi pěti až osmi sty korunami, překážkou je pouze administrativní rozhodnutí, o něž se musí podělit ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

„Při velkém počtu vzorků z plošného testování je možné cenu PCR výrazně snížit. Je však nutné úhradu za její plošné použití vyjmout ze seznamu zdravotních úkonů s dotační úhradou 300 korun. Tyto změny jsou možné v horizontu dvou týdnů,“ sdělila webu Lidovky.cz viroložka a členka MeSES Ruth Tachezy. Ministerstvo však tvrdí, že to nejde. Zvýšení kapacity

Jako východisko se rýsuje i „poolování“, tedy sdružování testů, kdy se seberou dohromady vzorky třeba celé školní třídy a laboratorní úkon se udělá jen jeden. Až v případě pozitivity jde každý zvlášť. Od poolování si hráči PCR testů slibují zvýšení kapacity a hlavně zlevnění o několik stovek.

Hrazený zdravotní úkon

Obecně je podle viroložky Ruth Tachezy potřeba rozlišit diagnostické testování pro zdravotnické účely, které nařizuje lékař či hygiena – to by mělo zůstat jako zdravotní úkon hrazený z pojištění, a preventivní plošné testování pro omezení epidemie, na které by měly být dotace podobně jako nyní na antigenní testy ve firmách.

„Podmínky dotací a podpor je třeba nastavit tak, aby to nezatěžovalo zdravotnictví a zároveň podporovalo použití kvalitních testů. Výsledek pozitivních testů by bylo samozřejmě nutné nahlásit do centrálního zdravotnického registru, aby mohlo probíhat trasování,“ uvedl pro Lidovky.cz výzkumník Jan Kulveit, který se věnuje modelování globálních rizik na univerzitě v Oxfordu.

O tomto scénáři ale ministerstvo zdravotnictví zatím nechce moc slyšet. „Ministerstvo zdravotnictví momentálně o dalším snížení ceny neuvažuje. Důvodem je, že by to již mohlo vést k omezování dostupnosti. Zároveň ani nedisponujeme žádnými průkaznými kalkulacemi nákladů, které by dokazovaly, že nastavená úhrada je „příliš vysoká“. Pokud některý z vědců či expertů kalkulace doloží, ministerstvo zdravotnictví se tím bude zabývat,“ odpověděla na dotaz LN mluvčí resortu Barbora Peterová. Vyjmutí PCR testů ze seznamu zdravotních výkonů podle ní není možné, protože by v něm měly být všechny výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nadějné poolování

Na co však ministerstvo slyší, je poolování. To připustil i šéf resortu Jan Blatný (za ANO), podle něhož je nutné počkat, až v populaci klesne počet nakažených. „Dáte dohromady několik vzorků a otestujete je. A když jsou všechny negativní, tak díky jednomu testu víte, že třeba 20 osob je negativních. Při současném množství viru v populaci to ještě možné není,“ dodal ministr s tím, že by k tomu mohlo dojít v řádu měsíců.

Podle ředitele olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) a bývalého národního koordinátora testování Mariána Hajdúcha není pro PCR testování třeba žádných ministerských výjimek, samoodběry existují. „Nejvíce by v tuto chvíli asi pomohlo povolení alespoň dvou PCR testů zdarma za měsíc hrazených ze zdravotního pojištění podobně jako antigenní testy každé tři dny. A aby testování ve školách bylo prováděné primárně PCR v rozsahu dostupnosti testovacích kapacit v regionech,“ řekl pro Lidovky.cz. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v souvislosti se školami v pátek uvedla, že děti budou testovány antigenními testy dvakrát týdně. Ministerstvo nebude nicméně bránit školám, aby používaly PCR testy, budou si je ale muset samy zaplatit.

Využití PCR testů se do budoucna skloňuje na ministerstvu zdravotnictví i v souvislosti s testováním ve firmách, ty jsou ale zatím k tomuto kroku skeptické. „Stát je ale ten, kdo určuje, jakou metodou budeme testovat. A právě stát nám nařídil antigenní testy, testujeme tedy pomocí nich. Pokud vláda nařídí PCR testování a zajistí dostatečnou kapacitu zdravotnického personálu a laboratoří, které musí odebrané vzorky zpracovat, zabezpečí logistiku a vyřeší financování, budeme to respektovat,“ zdůraznil pro Lidovky.cz Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Doplnil nicméně, že denní kapacita laboratoří je zhruba 60 tisíc vzorků. Na plošné testování by tedy momentálně nestačila.

„Druhá věc je, kdo by plošné PCR testování ve firmách platil. Při ceně za jeden test cca 1500 korun a zhruba třech milionech zaměstnanců ve firmách by testování stálo za týden přes čtyři miliardy korun. Firmy by takovou zátěž neunesly,“ uzavřel s tím, že některé firmy podle něj používají PCR testy dobrovolně, například u vybraných profesí nebo klíčových zaměstnanců.

Posílit kapacity

Nutnost posílení kapacity odběrových míst zmínil i mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro, podle něhož stát dosud nevytvořil vhodné podmínky pro testování zaměstnanců ani antigenními testy, přičemž už zvažuje počet testů zdvojnásobit. „Jedním z několika problémů je, že nenavýšil kapacitu odběrových míst pro PCR testy v regionech, kvůli čemuž musí zaměstnanci i několik dní čekat na potvrzující PCR test. Během doby čekání je zaměstnanci vyplácena mzda, není přitom na pracovišti, i když není nemocný,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Kritici PCR plošného testování podotýkají, že jeho nevýhodou je delší čekání na výsledek. Podle virologa Ivana Hirsche, asociovaného člena Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), se ale čekací doba na výsledek testu zkracuje. „Běžně dostanete výsledek odpoledne, když zaměstnance odeberete ráno,“ sdělil LN. U PCR metody je navíc podle něho k dispozici již řada způsobů samoodběru – slinami, žvýkacími tampony, kloktacími odběry. „To dále plošné testování zjednodušuje a zefektivňuje,“ uzavřel.

V řadě zemí EU se testuje jak PCR metodou, tak citlivými validovanými antigenními testy. Pro symptomatické jedince je PCR metoda zdarma, ve Francii a Dánsku je PCR test bezplatný i pro plošné testování. V Německu bez lékařského předpisu zájemce zaplatí za PCR test v rozmezí od 60 do 180 euro, v Belgii necelých 47 euro. V Irsku se může cena vyšplhat až na 250 euro.