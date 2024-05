Další zádrhel v digitalizaci stavebního řízení. ÚOHS zarazil zakázku

Jde o zakázku, která souvisí s digitalizací stavebního řízení, jenže resort ji zadal v jednacím řízení bez uveřejnění. Jinými slovy ji přidělil bez soutěže. Proti tomu byly podány návrhy na zákaz plnění smlouvy.

Předseda ÚOHS Petr Mlsna potvrdil zákaz plnění smlouvy mezi ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a firmou InQool na vytvoření části systémů pro digitalizaci stavebního řízení. Zákaz ale začne platit až za čtyři měsíce. Mlsna zamítl rozklad ministerstva. ÚOHS o tom informoval v tiskové zprávě.

Okolnosti si ministerstvo způsobilo samo

„Zadavatel v tomto případě zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, tedy bez jakékoliv soutěže o zakázku, aniž by pro použití tohoto postupu byly splněny zákonné požadavky,“ uvedl ÚOHS.

Úřad poukázal na to, že naléhavé okolnosti, kterými MMR argumentovalo, si ministerstvo způsobilo samo. Konkrétně tím, že v předchozím otevřeném řízení na digitalizaci postupovalo v rozporu se zákonem a ÚOHS toto řízení zrušil.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda ve čtvrtek pro iDNES.cz potvrdil, že zákaz plnění platí ode dneška za čtyři měsíce. „Mají nějaký čas se připravit na daný zákaz a přizpůsobit se tomu,“ uvedl Švanda s tím, že po dobu čtyř měsíců může ještě resort plnit danou smlouvu. Tedy než začne platit zákaz plnění.

Mluvčí ministerstva Petr Waleczko pro iDNES.cz uvedl, že resort stále věří v to, že ke spuštění digitálního stavebního řízení dojde od 1. července, jak ministr Ivan Bartoš opakovaně slibuje.

„ÚOHS vydal zákaz plnění ze smlouvy na dodání informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení. To ale neznamená, že je smlouva neplatná. Úřad uznal naše stanovisko, že jde o zakázku spojenou s mimořádným veřejným zájmem, plnění smlouvy proto zakázal zhruba od konce září. To umožní systémy dodat v takovém rozsahu, který vyžaduje zákon,“ řekl Waleczko.

MMR je podle něj přesvědčeno, že digitalizace stavebního řízení má značný ekonomický přínos, a proto jí není možné dále odkládat. Zákaz plnění ze smlouvy náběh digitalizace k prvnímu červenci neohrožuje.

„Zákaz plnění ze smlouvy náběh digitalizace k prvnímu červenci neohrožuje. Portál stavebníka a informační systém pro stavební úřady jsou ve fázi, kdy dolaďujeme poslední detaily. Na začátku června je zpřístupníme zaměstnancům stavebních úřadů,“ míní.

MMR bude prý postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Už původní dodavatel loni vybrán v otevřené soutěži. MMR je přesvědčeno, že v ní postupovalo zcela transparentně,“ dodal pro iDNES.cz.

Pavel by digitalizaci spustil později

Prezident Petr Pavel však ve středu řekl, že byl pro odložení spuštění. Mohlo by to občany i firmy ušetřit nepříjemností, doplnil.

„Software, který by měl pro náběh být použit, stále ještě není funkční, nebyl představen. Do vstupu zákona v účinnost zbývá šest týdnů, což z pohledu starostů vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku, možná i paralyzovány,“ řekl Pavel při návštěvě Pardubického kraje. Může to podle něj znamenat poměrně výrazné ekonomické škody.

Prezident z jednání se starosty nabyl dojmů, že vidí v odložení účinnosti zákona velký smysl. „Rozumím tomu, že technicky by to bylo velice složité, na druhou stranu by nás to mohlo ušetřit řady nepříjemností, které by pocítili především občané, ale i firmy,“ poznamenal prezident.

Je zastáncem toho, aby digitalizace byla spuštěna raději později, když budou připraveni úředníci, software bude vyzkoušen a bude zpracována metodika.

Také hnutí ANO ve čtvrtek vyzvalo vládu k odsunutí startu digitalizace stavebního řízení alespoň do konce roku, aby se úředníci na stavebních úřadech mohli připravit.