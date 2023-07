Víme, kde se pojede 150 po dálnici. Ministr Kupka: Nebojím se toho. Experti s ním ale nesouhlasí

Dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří, kde by se mohlo jezdit 150 km/h. | foto: Profimedia.cz

Rozhovor

Asi 50 kilometrů mezi Táborem a Českými Budějovicemi by mělo být jedním z prvních míst, kde bude možné legálně svištět rychlostí 150 kilometrů za hodinu. A to na konci roku 2025, jak plánuje ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Umožní to nová podoba silničního zákona.