Musíme se podívat na daně, říká Jurečka. Podle něj vláda změní programové prohlášení

Proti růstu daní je ODS, pro kterou je zachování daní ve stávající podobě prioritou. „Jsem přesvědčen, že dominantní problém veřejných financích je na výdajové straně rozpočtu,“ řekl pro Lidovky.cz ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

„V této chvíli prostor pro vyšší zdanění nevidím. Utlumili bychom ekonomickou aktivitu, vzali bychom lidem a firmám peníze, které v této složité situaci bezesporu potřebují,“ dodává. Obává se také, že by případné zvýšení daní jen zvýšilo přerozdělování a samotné saldo by se nesnížilo.

ODS si ale uvědomuje, že situace je vážná a s rozpočtem se musí něco udělat, a nevylučuje ústupky. „Věřím, že v diskusi najdeme rozumný kompromis,“ předpokládá Skopeček. „Vím, jaký je pohled ODS, do určité míry ho chápu. Situace se ale prostě za poslední rok výrazně změnila,“ říká Jurečka.

Vláda už kývla na zdanění mimořádných zisků, anglicky windfall tax, z nějž očekává desítky miliard korun od energetických firem, bank a rafinérií. Návrh v pátek schválila sněmovna.

Rozhovor s ministrem Jurečkou:

Lidovky.cz: Jako vláda jste slibovali, že zastavíte zadlužování země a zároveň nebudete zvyšovat daně. Letos se zadlužíme o 375 miliard korun, v příštím roce to bude dalších 250 miliard. Kde chcete ušetřit?

Nikdo z nás nemá radost, že musí být takovéto deficity. Řešíme především pomoc domácnostem, veřejnému sektoru a firmám s vysokými cenami energií a s dopady inflace. To je priorita, která tu vyvstala v březnu kvůli válce na Ukrajině. Abychom dokázali tyto potřeby pokrýt, děláme opatření jako windfall tax a vyšší odvody v rámci dividendy. V příštím třičtvrtěroce musíme zároveň udělat revizi jednotlivých částí příjmů i výdajů státního rozpočtu. Vládní prohlášení říká, že nebudeme zvyšovat daně. V průběhu prvního kvartálu ho ale aktualizujeme, protože musíme zohlednit současnou situaci. Budeme debatovat o struktuře příjmů státního rozpočtu. Jestli to bude otázka úpravy daní, nebo hledání ještě jiných zdrojů příjmů do státního rozpočtu v jiných oblastech, než je třeba daň z příjmů fyzických a právnických osob a podobně. Vím, jaký je pohled ODS, do určité míry ho chápu. Situace se ale za poslední rok změnila.