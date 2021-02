Ministr zahraničí Petříček bude usilovat o post předsedy ČSSD. Podporu mu vyjádřili Štěch a Netolický

PRAHA Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček se bude na dubnovém sjezdu ucházet o funkci předsedy ČSSD. Uvedly to v pondělí servery CNN Prima News, Novinky.cz a SeznamZprávy.cz. Místopředseda sociální demokracie Petříček původně po loňských říjnových volbách uvedl, že do užšího vedení už kandidovat nebude a chce usilovat o funkci předsedy pražské organizace.

Současný předseda ČSSD Jan Hamáček ČTK řekl, že ho Petříčkova kandidatura nepřekvapuje. Zda bude sám kandidovat, oznámí „včas“. Nejprve chce zjistit názory regionů.



Petříček serveru Seznam Zprávy řekl, že ČSSD potřebuje změnit styl. „Ten čas, kdy je třeba to udělat, nastal nyní. Proto jsem požádal pražskou sociální demokracii o podporu na předsedu ČSSD,“ uvedl Petříček. Novinkám řekl, že nechce stranu nechat spadnout na dno. „Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu, aktivně to ovlivnit, složit krizový tým pro ČR i pro sociální demokracii,“ uvedl.



Hamáček ČTK řekl, že o Petříčkově kandidatuře věděl a nepřekvapuje ho to. „Já očekával, že na sjezdu bude více než jeden kandidát,“ uvedl. Své vlastní rozhodnutí, zda bude funkci obhajovat, oznámí včas a až to uzná za vhodné. „Nejprve je dobré objet všechny regiony a zjistit podporu a názory a pak teprve oznamovat kandidatury. Já to vždy dělal obráceně, nejprve jsem chtěl znát názor členů strany a až poté se hrnul do funkcí,“ dodal.

Petříčka ve vyjádření pro Seznam Zprávy podpořil například pardubický hejtman a bývalý místopředseda ČSSD Martin Netolický. „Potřebujeme ukázat, že politici ČSSD nejsou jen náměstky (premiéra) Andreje Babiše. Musíme vůči premiérovi konečně udělat radikální krok. Petříčkova nominace mi konvenuje i se snahou oslovit Zelené k předvolební spolupráci,“ uvedl Netolický.

Také místopředseda ČSSD Michal Šmarda ocenil, že Petříček upustil od záměru stáhnout se do pražské politiky. Bývalý předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) uvedl, že Petříček vede ministerstvo zahraničí seriózně a v opozici proti Babišovi i prezidentovi Miloši Zemanovi si vede rozumně. „Je mi sympatický, nebojí se zaujmout postoj. Byl by to čerstvý vítr, soustředil by kolem sebe dobrý tým, změna by to byla dobrá,“ citoval Štěcha server.

Petříček se stal ministrem zahraničí v říjnu 2018 poté, co Zeman odmítl do funkce jmenovat kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho. Petříček byl dříve mimo jiné poradcem europoslance Pocheho či náměstkem ministryně práce a sociálních věcí. Byl členem Mladých sociálních demokratů, do ČSSD vstoupil v roce 2005.

Ministr zahraničí tomáš petříček Datum a místo narození: 27. září 1981, Rokycany. Vzdělání: vystudoval obor mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.), absolvoval i magisterské obory zaměřené na mezinárodní politiku a ekonomii na Warwické univerzitě v Británii a v Evropském centru pro mezinárodní a strategické výzkumy v Bruselu; absolvoval studijní pobyt na Svobodné univerzitě v Bruselu a stáže na českém velvyslanectví v Belgii a u Evropského parlamentu. Současná funkce: ministr zahraničních věcí (od října 2018), místopředseda ČSSD (od března 2019). Praxe: v letech 2007 až 2009 byl asistentem poslance Evropského parlamentu Libora Roučka, v letech 2009 až 2017 působil jako samostatný konzultant; zastával řadu funkcí, mimo jiné byl asistentem pražského radního a člena zastupitelstva a asistentem a poradcem europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD); v Evropském parlamentu pracoval vedle let 2007 až 2009 od roku 2014 do července 2018 s několikaměsíční přestávkou v roce 2017, kdy své působení v EP přerušil a sedm měsíců byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové (ČSSD); byl členem statutárních orgánů několika společností - Rencar, a.s., Wineproject, s.r.o., Úpravna vody Želivka, a.s., Želivská provozní, a.s.; v letech 2012 až 2014 byl externím vyučujícím na Fakultě sociálních studií UK; před jmenováním ministrem byl náměstkem ministra zahraničních věcí (od srpna 2018). Členství v politických stranách: v letech 2002 až 2004 byl členem Mladých sociálních demokratů, od roku 2005 je členem ČSSD; ve straně byl mimo jiné vedoucím zahraničního oddělení, na sjezdu v březnu 2019 byl zvolen místopředsedou strany. Ostatní: Ministrem zahraničí se stal v polovině října 2018, téměř čtyři měsíce po jmenování vlády, předtím vedl resort šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček. Prezident Miloš Zeman totiž odmítl jmenovat šéfem diplomacie původního kandidáta ČSSD, europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD) s odkazem na to, že Poche zpochybňuje odmítání migračních kvót a českou proizraelskou politiku.

Ve funkci ministra zahraničí Petříček několikrát čelil kritice prezidenta Miloše Zemana, do sporu s ním se dostal například kvůli záměru na změnu klasifikace některých zastupitelských úřadů. KSČM, která menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD podporuje, a částečně i Zemanovi se také například nelíbil jeho postoj k rusko-ukrajinskému konfliktu. Zeman Petříčka naopak pochválil za jeho jednání s čínským velvyslancem, které zklidnilo kauzu kolem výrobků čínské firmy Huawei. Proti Petříčkovi se kdysi vymezil i premiér Andrej Babiš (ANO), kterému vadilo ministrovo vyjádření, že ČSSD by měla trvat na Babišově odchodu z vlády do vyšetření kauzy Čapí hnízdo.

Loni v červnu předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že strana bude usilovat o Petříčkův odchod z kabinetu s tím, že ve hře je i omezení podpory KSČM pro vládní návrhy. Filip Petříčkovi vytýkal například skutečnost, že se připojil ke společnému prohlášení ministrů zahraničí devíti zemí střední a východní Evropy a Spojených států, kteří upozorňovali, že konec druhé světové války nepřinesl všem svobodu, neboť velká část Evropy se dostala do mocenské sféry Sovětského svazu.

Ovládá angličtinu, francouzštinu a španělštinu.

Je autorem několika odborných publikací.

Jako své zájmy uvádí cyklistiku, triatlon, běh, četbu, historii, cestování, zahrádkářství a vaření.

