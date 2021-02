Mezinárodní doprava by měla dostat v Německu výjimku z povinného testování, žádá Petříček bavorskou ministryni

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) požádal bavorskou ministryni pro evropské záležitosti Melanii Humlovou, aby mezinárodní doprava dostala v Německu výjimku z povinného testování na koronavirus. Zároveň se zástupci vlád dohodli na posílení testovacích kapacit na obou stranách hranice. Petříček to ve středu uvedl na Twitteru. Jednání budou pokračovat.

Německo považuje Česko za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru, proto v neděli obnovilo kontroly na pomezí s Českem a přes hranice pouští jen lidi stanovených profesí. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v Krakově o složité situaci českých řidičů kamionů hovořil i s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem, který se zúčastnil visegrádského summitu.



 S bavorskou ministryní pro evropské záležitosti @MelanieHuml jsme řešili hlavně kolony na hranicích. Domluvili jsme se, že na obou stranách posílíme testovací kapacity. Znovu jsem zopakoval naši žádost, aby mezinárodní doprava dostala v Německu výjimku z povinného testování. pic.twitter.com/Z7luxrFgx6 — Tomáš Petříček (@TPetricek) February 17, 2021

Při vstupu do Německa musí od neděle všichni včetně přeshraničních pracovníků či řidičů kamionů předkládat na hranicích negativní test. S výjimkou pendlerů, dopravců a lidí cestujících z humanitárních důvodů je nutné po překročení hranic nastoupit do karantény, která v Bavorsku činí deset a v Sasku 14 dní. V Bavorsku je možné izolaci po pěti dnech ukončit dalším testem, Sasko to nedovoluje.

Na některých hraničních přechodech mezi ČR a Německem se kvůli povinnému testování opakovaně tvořily kolony kamionů.

„Domluvili jsme se, že na obou stranách posílíme testovací kapacity. Znovu jsem zopakoval naši žádost, aby mezinárodní doprava dostala v Německu výjimku z povinného testování,“ uvedl Petříček. „Řešili jsme i situaci pendlerů nebo tranzit přes německá letiště. V jednání budeme pokračovat,“ dodal.

Čeští pendleři budou muset v Německu předkládat při hraničních kontrolách potvrzení o důležitosti své profese až od pátku, a to shodně v Sasku i v Bavorsku.