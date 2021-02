Petříček: Konec nouzového stavu by byl signálem rezignace, zahraničí by na to mohlo reagovat

Praha Konec nouzového stavu může mimo jiné znamenat reakci zahraničí, co se týče režimu cestování. Česká republika by tím vyslala signál, že na kontrolu koronavirové pandemie rezignovala. Na dotaz to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Sasko výrazně zpřísní podmínky pro pendlery, bavorský premiér chce Česko vyhlásit za oblast s mutacemi Platí to podle něj zejména u Německa, přičemž spolkové země Sasko a Bavorsko ve čtvrtek možné zpřísnění pravidel už avizovaly.

Vláda žádá Sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu. Aktuálně platí do neděle 14. února, kabinet ANO a ČSSD požaduje dalších 30 dní. Všech sedm dalších parlamentních stran ale podporu žádosti vyloučilo.

Německo by mělo příhraniční regiony v Česku a také rakouskou spolkovou zemi Tyrolsko prohlásit za oblasti s výskytem zmutovaného koronaviru, prohlásil podle agentury DPA bavorský premiér Markus Söder. Takové hodnocení Česka by mohlo vést ke znovuzavedení hraničních kontrol. O zařazení na německý seznam oblastí s výskytem mutací rozhodují společně ministerstva zahraničí, vnitra a zdravotnictví, toto spolkové grémium zasedá v pátek. Konec nouzového stavu postihne nemocnice do dvou týdnů, řekl Blatný. Vláda nemá hlasy na jeho prodloužení Sousední Sasko kvůli epidemické situaci v Česku výrazně zpřísní podmínky pro pendlery, oznámil saský premiér Michael Kretschmer. Výjimku by podle něj měli dostat jen zdravotníci, pečovatelé a někteří pracovníci v zemědělství. Testovat se zřejmě budou muset každý den. „Samozřejmě konec nouzového stavu může mimo jiné znamenat reakci v zahraničí, co se týká režimu cestování. Vyšleme tím signál, že jsme na kontrolu pandemie v naší zemi rezignovali. Platí to zejména u Německa, které již pravidla zpřísnilo, a možnost, že přijme další omezení, pokud by například došlo k rozvolnění protiepidemických opatření u nás, by se tak pouze zvýšila,“