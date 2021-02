Neprodloužení nouzového stavu je demobilizace za války, prohlásil ve sněmovně Hamáček

Praha V případě neprodloužení nouzového stavu Česko vejde do dějin jako země, která uprostřed války demobilizovala, řekl poslancům vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj po zrušení nouzového stavu hrozí uzavření hranic okolními zeměmi a boj s epidemií zůstane na krajích, kterým stát nebude moci pomoci.

„Vejdeme do dějin jako stát, který uprostřed války demobilizoval,“ varoval Hamáček poslance opozice, kteří prodloužení nouzového stavu nechtějí. „Nedává to smysl a je to šílenství,“ dodal. Poznamenal, že v rámci Evropy je pouze v Česku nouzový stav předmětem politického boje. Opozice by se místo toho měla pokusit vyslovit vládě ANO a ČSSD nedůvěru a nechat ustavit úřednickou vládu, uvedl vicepremiér.



Pokud nebude nouzový stav prodloužen, hejtmani budou mít plné nemocnice a budou muset podle Hamáčka do týdne vyhlásit v krajích stav nebezpečí a následně požádají vládu o obnovení nouzového stavu. Bez něj totiž vláda nebude moci poskytnout krajům pomoc ze státních hmotných rezerv.

„Máme, ale nedáme, protože nemůžeme. Kupte si je,“ předpovídal Hamáček reakci státu na žádosti hejtmanů o zdravotnické pomůcky nebo zdravotnická lůžka v případě zrušení nouzového stavu. V nemocnicích by nemohla pomáhat armáda a hasiči by pak nemohli pomáhat s rozvozem prostředků, dodal. Bude to znamenat „několik desítek a možná stovek zbytečně nakažených a mrtvých,“ uvedl Hamáček.

Přiznal, že současná opatření nikoho nebaví a lidé chtějí zpátky svůj normální život. Opatření jsou nepopulární, ale pandemie není zvládnutelná standardními prostředky. Prodloužení mimořádných opatření je podle Hamáčka nezbytné, neboť i stávající situace je mimořádná.