Ministr zdravotnictví Vojtěch se oženil. Na svatbě nechyběl premiér Babiš

PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se oženil. V sobotu si vzal svou dlouholetou partnerku Olgu, informoval o tom na sociálních sítích. Na jejich svatbě nechyběl ani premiér Andrej Babiš (ANO).

„Chtěl bych se s vámi podělit o jeden z našich nejšťastnějších dnů v životě. V sobotu jsme si s Olgou řekli své ano,“ napsal Vojtěch na svém facebookovém profilu. Podle ministra se jednalo o soukromou oslavu, na kterou přišel i premiér. „Dále tam byli zejména přátelé, žádné další politické kolegy jsem nezval,“ řekl Blesku Vojtěch. Na Facebooku mu znovu popřál i Babiš.

„Včera byl velký den našeho ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Měl svatbu. Přeju Adamovi a Olze v jejich společném životě všechno dobré. Jsou krásný pár,“ napsal Babiš na Facebook.



Vojtěch se se svou novomanželkou znají přes sedm let. „Oba jsme z Českých Budějovic, kde jsme se seznámili, takže už je to vlastně vztah dávno před mým nástupem do politiky, ještě když jsem byl studentem na Právnické fakultě. Takže se mnou prošla poměrně dlouhý kus cesty a celé moje období změn v životě, které nastaly,“ sdělil Blesku Vojtěch.

Vojtěch v minulosti působil v právnické sféře, ale také jako Babišův tajemník na ministerstvu financí, kde se věnoval hlavně financím a organizaci zdravotnictví. Od roku 2012 byl členem ODS, v roce 2014 mu ale bylo členství pozastaveno a letos v červnu definitivně zrušeno. Za ANO kandidoval jako nestraník.