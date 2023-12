Minuta po minutě. Jak podle policie probíhal masakr na Filozofické fakultě

12.26 Chce se zabít, volá žena

Na linku policie volá svědkyně s tím, že jí kamarád napsal sebevražednou SMS a na volání nereaguje. Ihned na toto volání reagují hlídky policie. V řádu minut vyjíždí do obce Hostouň (bydliště mladíka) zdravotnická a hasičská služba.

12.42 Ověřeno policií

Přidán kriminalisty poznatek, že podezřelá osoba, o kterou má svědkyně obavu, se chce zabít a jede do hlavního města. „Do Prahy dojel MHD,“ uvedl Aleš Strach, vedoucí 1. oddělení obecné kriminality, Krajského ředitelství hl. m. Prahy.

12.47 Vražda v Hostouni

Hlídka oznamuje v Hostouni nález mrtvého muže a v následujících minutách je přidán poznatek, že v domě je nalezeno zařízení, které připomíná nástražný výbušný systém. Na místo policisté vyslali pyrotechnika, dům je zajištěn.

13.03 Mrtvým je otec

Přidán další poznatek k mrtvé osobě: konkrétně je specifikována poloha mrtvé osoby. Podle prvních informací se jedná o otce útočníka.

13.15 Celorepublikové pátrání

Bylo vyhlášeno republikové pátrání po podezřelé osobě, která v Hostouni zavraždila osobu a nyní se chystá na FF UK do Celetné ulice. „Pracovali jsme s informací, že se chce zabít, jede do Prahy, studuje na té fakultě,“ vysvětluje šéf pražské mordparty Aleš Strach.

13.10 Středočeši alarmují Prahu

Přizváno operační řízení pražské policie, kdy následují během několika minut šetření.

13.27 Varování

Požadavek ze Středočeského kraje, aby pražská policie provedla šetření na Filozofické fakultě UK s upozorněním na možnost ozbrojeného podezřelého, který se v Praze může pohybovat.

13.49 Varování Celetné

Podezřelá osoba by se mohla nacházet na FF UK v Celetné, okamžitě jsou aktivizovány síly policie a všechny prostředky směřují na dané místo, protože pachatel mířil na konkrétní adresu pobočky FF UK v Celetné ulici.

14.22 Vyklizení Celetné

Začíná vyklízení objektu Celetná, kde měl mít útočník výuku.

14.59 Střílí se v budově na náměstí Jana Palacha

Přichází poznatek o střelbě na FF UK na náměstí Jana Palacha, hlídky policie byly na místě do několika minut. „Zasahovalo 220 až 230 policistů. Dojezdový čas byly čtyři minuty od nahlášení do vstupu prvního policisty do budovy Filozofické fakulty,“ uvedl na brífinku Petr Matějček, ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy.

15.11 Je na střeše!

Přidán poznatek na operační řízení, že podezřelá osoba se pohybuje na střeše FF UK. „Kdyby nebyl útočník zahnán do kouta, tak by to bylo daleko horší,“ uvedl na brífinku Matějček.

15.20 Pachatel eliminován

Dokumentována informace, že pachatel je eliminován – s tím, že se pravděpodobně sám zastřelil. Následně probíhá zajištění budovy, tak aby kriminalisté mohli ohledat místo činu, to znamená, že se musí konstatovat, že budova je bezpečná, následuje ohledání místa činu. sdl