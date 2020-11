Místo tatrovek poslední rozloučení. Dva spolužáci postavili v bývalém vojenském areálu zvířecí krematorium

Je to cesta, již člověk jen tak nepodnikne. Nepoužívaná asfaltka se line mezi poli k někdejšímu vojenskému areálu Drnov, asi čtyřicet kilometrů východně od Prahy. Právě tady, uprostřed „ničeho“, si dva spolužáci z pražského UMPRUM Martin Chum a Michal Šeba rozhodli splnit svůj dlouholetý sen – postavit zvířecí krematorium. Provoz zařízení, jež pojmenovali Věčná loviště, rozjeli v září, uprostřed epidemie.

„Poprvé nás to napadlo kolem roku 2007, tehdy u nás ještě nic takového nebylo,“ líčí na prosté lavici Chum. Vedle něj se třpytí polední slunce v obří stěně složené podobně jako včelí plástev ze skleněných šestiúhelníků. Vstupu do bývalých garáží pro vojenská nákladní auta to dodává duchovní přesah.