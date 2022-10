Místopředseda Senátu Oberfalzer: Výsledky voleb jsou odpovědí na výzvy brát je jako referendum o vládě

„Výsledky voleb jsou v tomto ohledu velmi potěšující. Vlastně jsme volby vyhráli. Je to také odpověď na výzvy veřejnosti, aby lidé brali volby jako referendum o této vládě,“ řekl serveru Lidovky.cz místopředseda Oberfalzer, který je v horní komoře parlamentu od roku 2004, v reakci na výzvy opozice brát letošní klání jako vysvědčení koaličního kabinetu.

Lidovky.cz: O čem svědčí výsledek senátních voleb u vás v obvodu Beroun?

Pokud jde o mne, tak to svědčí o tom, že mne lidé vnímají jako slušného politika, který se mezi nimi pohybuje, regionu se věnuje a nežije v ústraní a pomáhá jak na úrovni obcí, tak také organizacím jako jsou charita či hasiči. To vše, předpokládám, se sečetlo, a lidé mi dali hlasy v druhém kole.

Lidovky.cz: ODS a koalice Spolu posílila. Jak to vnímáte?

Výsledky voleb jsou v tomto ohledu velmi potěšující. Vlastně jsme volby vyhráli. Je to také odpověď na výzvy veřejnosti, aby lidé brali volby jako referendum o této vládě.

Lidovky.cz: V pomyslném referendum tedy vláda zvítězila?

Dá se to tak říci.

Lidovky.cz: Podporuje to, aby Miloš Vystrčil (ODS), který obhájil senátorský mandát, byl i další dva roky předsedou horní komory?

Myslím si, že to je skoro jisté. Tuto pozici měl předtím a volby to jen stvrdily.

Lidovky.cz: Vy sám budete chtít opakovat mandát místopředsedy Senátu?

Vedení Senátu se volí každé dva roky vždy po volbách. Budu znovu usilovat o funkci místopředsedy Senátu.

Lidovky.cz: Zůstane klub senátorů ODS společně s TOP 09, anebo se partneři z „topky“ nyní osamostatní?

To nevím. Bude záležet na senátorech z TOP 09. My je určitě vyhánět nebudeme. Uvidíme, jak se rozhodnou, pokud budou mít možnost vytvořit si vlastní klub. Trochu bych předpokládal, že to tak budou chtít udělat. ODS má ale i tak nejsilnější klub v Senátu.