‚Že jsem věřitelem i dlužníkem? Nic špatného.‘ Místostarosta zastupuje v dohodě Prahy 11 s firmou obě strany

PRAHA Místostarosta Prahy 11 Ondřej Prokop (ANO) zastupuje v dohodě o splátkách dluhu mezi městskou částí a jí plně vlastněnou společností Jihoměstská majetková, a.s. (JMM) zároveň věřitele i dlužníka. Pro opoziční zastupitelku Šárku Zdeňkovou (Hnutí pro Prahu 11) jde o střet zájmů, Prokop v tom ale nevidí právní problém.

V červencovém usnesení číslo 825 Rady Městské části Prahy 11 se objevila takzvaná Dohoda o splátkách ke splnění dluhu. V ní se společnost JMM, ze sta procent vlastněná městkou částí, zavazuje postupnými splátkami uhradit dluh radnici ve výši téměř osmi milionů korun za neuhrazené nájemné (tzv. pachtovné) za bytový objekt Zahrady Opatov.

Prahu 11 v dohodě zastupuje místostarosta Ondřej Prokop (ANO), který ale se ale do dohody o splátkách podepsal zároveň i jako místopředseda představenstva zmíněné společnosti JMM, společně s tehdejším předsedou představenstva Tomášem Vostřelem.

To Prokopa fakticky staví do role věřitele i dlužníka. „Dohoda, o které se bavíme, je vlastně základním materiálem o odložení platby, která tak jako tak bude zaplacená. Jde jen o to, že částka nepřijde naráz, ale postupně. Myslím, že právně na tom, že jsem věřitelem i dlužníkem, není nic špatného. Navíc JMM je stoprocentně vlastněna Prahou 11. Jde tedy o transfer peněz z jedné kapsy do druhé,“ komentuje svou nestandardní pozici Prokop.

‚Jasný střet zájmů‘

Zastupitelka Prahy 11 Šárka Zdeňková (sdružení Hnutí pro Prahu 11) je k jeho postoji kritická. „Je to jasný konflikt politických a ekonomických zájmů. Přeci si jeden člověk, který je odpovědný za obě strany, nebude podřezávat větev. Splátkový kalendář působí jako fikce, dluh bude dále narůstat, nikdo ve skutečnosti městské finance neřeší,“ uvedla.

Dům na adrese Horynova 2389/1, o kterou jde v případu mezi radnicí Prahy 11 a JMM.

Podle ní je Prokopovo působení ve vedení městské části i JMM jedním z příkladů střetu zájmů na radnici. „Všichni zainteresovaní ale mají většinu v zastupitelstvu i Radě městské části, takže nejsou odvolatelní,“ doplnila.



Samotný Prokop v celé záležitosti střet zájmů nevidí. „Na základě usnesení Rady jsem měl jsem povinnost takto (smlouvu) podepsat,“ řekl Prokop. Druhou osobou, která při podpisu smlouvy zastupovala JMM, byl tehdejší předseda představenstva Tomáš Vostřel. „Pan Prokop vystupuje sice ve dvou funkcích, ale zvláštní mi to nepřipadá, měl mandát z obou stran,“ konstatoval.

Podpis smlouvy (kterou má server Lidovky.cz k dispozici) je formálně v pořádku i podle právníka Františka Korbela. „Tam jde jen o to, že se daná osoba (Ondřej Prokop) musí vyvarovat případnému střetu zájmů mezi zastupovanými společnostmi,“ informoval Korbel a dodal, že pokud bylo Prokopovi usnesením rady městské části uloženo smlouvu podepsat (Lidovky.cz mají usnesení k dispozici a opravdu se tak stalo), tak v celé záležitosti nevidí žádný problém. „Pokud je daná osoba statutárním orgánem obou právnických osob, je to běžný způsob právního jednání, občas se to stane,“ řekl Korbel.

Prokop k celé situaci dodává, že se podpisem dohody o splátkách nezměnila podstata původní pachtovní smlouvy podepsané v době, kdy ještě nepůsobil jako místostarosta. „Nově v celé záležitosti zastupuji Prahu 11, ale zároveň mi z minulosti zůstala pozice v představenstvu JMM. Chápu, že to působí nešťastně, ale nehledal bych v tom žádnou lumpárnu,“ dušuje se.

Podnikatel Ondřej Prokop v současné době působí v neuvolněné funkci jako 1. místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání na Praze 11. Do politiky vstoupil v roce 2014, kdy se stal zastupitelem Prahy 11 a hlavního města Prahy. V minulosti byl jako zastupitel členem čtyř dozorčích rad. Po podzimních volbách v loňském roce byl ze tří odvolán.