Na střední školy přibude přihlášek a budou digitální, oznámilo ministerstvo

Momentálně mohou školáci podávat v prvním kole přijímacích zkoušek dvě přihlášky, a to papírovou formou. Změna by jim měla umožnit tři elektronické přihlášky s vlastní volbou pořadí podle toho, kterou školu preferují.

„Počítá se s tím, že uchazeči budou mít možnost podat až tři přihlášky, na kterých budou prioritizovat volbu školy nebo oborů, a budou moci podávat přihlášku elektronicky. Počet přihlášek byl stanoven tak, aby se zvýšilo procento uchazečů přijatých již po prvním kole přijímacího řízení a zároveň školy zvládly navýšení počtu přihlášek z hlediska personálních a prostorových kapacit,“ uvedla Lednová.

Elektronická forma přijímacího řízení na střední školy by mohla fungovat od roku 2024. Ministr školství Mikuláš Bek si digitalizaci přijímacího řízení na střední školy vzal za cíl při svém květnovém nástupu do funkce. Současný systém, který podle něj patří do minulého století, označil za neudržitelný, protože způsoboval zbytečnou paniku dětí i rodičů a neúměrně zatěžoval i školy.

O připravované změně již dříve informoval poslanec za TOP 09 Pavel Klíma, který se zúčastnil jednání vládních stran o změnách. Změnu legislativního návrhu by chtěla koalice do Sněmovny poslat co nejdříve formou poslaneckého návrhu, pod kterým by byly podepsané všechny kluby včetně obou opozičních.

„Naprosto logicky pro příští rok podporuji tři (přihlášky), musí se nový systém vyzkoušet a pak vyhodnotit. Pokud tři přihlášky s prioritizací vyřeší problém neuspokojených žadatelů v prvním kole, možná u počtu tři zůstaneme,“ uvedl pro iDNES.cz náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro školství Pavel Klíma.

Program, který je k tomu potřebný, připravuje státní organizace Cermat. Nyní hledá dodavatele systému pro elektronické přihlášky. Měl by umožňovat, aby si žáci v prvním kole přijímacích zkoušek volili školy, na které se chtějí dostat. Škola uvedená na prvním místě by měla být tou, na které chce žák studovat nejvíce. Po absolvování přijímacích zkoušek by nový program výsledky zpracoval a dítěti z jeho seznamu škol určil zařízení, kde mu body stačí pro přijetí, popsal dříve Krejčí.

Zda bude změna od jara příštího roku možná, záleží zejména na změně legislativy. Na potřebě změny přijímacího řízení se shodují politici i odborníci. Po přijímacím řízení v roce 2024 se podle Fojtové bude zjišťovat, zda nové nastavení vyhovuje žákům a školám. V budoucnu by se počet přihlášek, které může uchazeč podat, mohl dále měnit, řekla. Dříve se zvažovalo pět přihlášek, Bekův předchůdce Vladimír Balaš mluvil o deseti.

Nyní školáci na vybrané střední školy posílají dvě přihlášky v papírové podobě. Po přijímacích zkouškách a rozhodnutí o přijetí následuje podávání zápisových lístků, které děti nebo jejich rodiče nosí do vybrané střední školy. Po oznámení výsledků prvního kola přijímacího řízení se mohou neúspěšní uchazeči odvolávat a hlásit se do dalších kol přijímacích zkoušek. Ta vypisují střední školy, které po prvním kole nenaplnily své kapacity.