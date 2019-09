Než se v Praze zavede mýtné za účelem čistějšího ovzduší, měly by se vzít v potaz i alternativy, míní MŽP

Praha Zavedení mýta ve městech by měla předcházet podrobná studie přínosů mýtného na kvalitu ovzduší ve městě. Města by si zároveň měla porovnat výhody mýta proti jiným nástrojům, jak regulovat dopravu a zkvalitnit ovzduší. Vyplývá to z odpovědi ministerstva životního prostředí (MŽP) na dotaz.

Vedení Prahy na začátku září uvedlo, že zvažuje zavedení mýta ve městě. Mýtné poplatky vybírá řada evropských měst, zejména v Itálii.

„Zavedení mýtného je jednou z možností, jak regulovat dopravu ve městech a zlepšit tak kvalitu ovzduší ve městě,“ uvedla Dominika Pospíšilová z MŽP. Zároveň však upozornila, že by si předtím mělo město důkladně vyhodnotit, zda bude mýto pro kvalitu ovzduší opravdu přínosné. Jako možnou alternativu zmínila například zavádění nízkoemisních zón, což jsou vymezená místa, kde je omezen vjezd vozidel podle emisí.

Hlavní motivem měst při zavádění mýtného či poplatků a různých omezení, které by měly regulovat dopravu uvnitř města, je snaha o zvýšení kvality ovzduší. Právě nadměrná doprava patří k nejčastějším příčinám smogu ve městech. „Z tohoto pohledu lze označit návrh na zavedení mýtného pro vysokoemisní vozidla v Praze za logický krok,“ uvedl manažer Road Safety Autoklubu ČR Libor Budina. Upozornil ale, že načasování návrhu může být předčasné, protože provoz v Praze výrazně komplikuje nedostavěný městský okruh. Řada motoristů tak nemá jinou možnost, než volit průjezd městem.

MŽP kvůli ochraně ovzduší dlouhodobě prosazuje výstavbu obchvatů kolem měst. Ty by měly odvést velkou část městské dopravy mimo zástavbu. Na obchvatech a dálničních úsecích zároveň úřad podporuje bezplatný průjezd. Dálniční známky nyní nejsou potřeba například na úseku dálnice D1 u Ostravy, dále na hlavních tazích u Mladé Boleslavi, Berouna, Plzně, Olomouce, Frýdku-Místku, Hradce Králové nebo na příjezdech do Prahy.

Výstavba obchvatů, zrušení jejich zpoplatnění a vyšší poplatky za vjezd do částí měst patří mezi hlavní priority ministerstva, které by podle úřadu měly přispět ke snížení emisí a splnění evropského závazku do roku 2030. Je to i součástí návrhu aktualizace Národního programu snižování emisí (NPSE), který letos MŽP vypracovalo.

Kvůli zavedení mýta v Praze by byla nutná změna zákona o pozemních komunikacích. O té chce vedení Prahy jednat s ministerstvem dopravy. Zpoplatnění by se mělo zavést na silnicích první třídy v rámci města. Připraveno by mohlo být zhruba za tři roky. Proti zavedení mýtného se ovšem v minulých dnech postavil mimo jiné ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) a také pražští zastupitelé TOP 09, která je součástí městské koalice.