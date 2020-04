‚Na chalupu nemůžu, místní by mě ukamenovali.‘ Venkov se uzavírá před nájezdy lidí z měst

Praha Rachtání, pálení Jidáše, koleda. Tradice, které neodmyslitelně patří k Velikonocům na českém venkově, vezmou letos kvůli mimořádným protikoronavirovým opatřením za své. Místní obyvatelé se však obávají, že se o svátcích ztichlý venkov promění v dálnici cyklistů a přírodychtivých výletníků z města.

Jindy místní komunitou přijímaní či alespoň tolerovaní „Pražáci“ nejsou dnes na vesnicích vítáni. A to i přesto, že ve městě se disciplinovaně řídí nařízeními a pravidly, mnohdy víc než starousedlíci na vsi. „V drtivé většině občané Prahy veškerá platná nařízení dodržují,“ potvrdila ve středu serveru Lidovky.cz pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová. „Jak se chovají mimo metropoli, je na jejich vlastní zodpovědnosti,“ dodala.

Nezaparkuješ, odjeď

Vypjaté emoce minulých týdnů se sice postupně uklidňují, přesto je návrat k normálu zatím v nedohlednu. „Na chalupu nemůžu vyjet, protože by mě místní ukamenovali. Zkrátka jako Pražák tam teď nejsem vítaný. Zůstanu tedy na Velikonoce v Praze v bytě,“ řekl serveru Lidovky.cz pan Jindřich, který na poděděnou chalupu v Jeseníkách jezdí už řadu let.

„Kolega mi vyprávěl, že u něj na chalupě to bylo podobné. ‚Jsi z města? Tak to zařaď zpátečku,‘ řekli mu místní.“ Z donucení a strachu ze sousedů tak vlastně řada Pražanů dodrží vládní doporučení, které omezení výjezdů na chaty či chalupy zmiňuje.

Starostové menších obcí, na které se vystrašení místní obracejí, často apelují na chataře, ať do svých víkendových útočišť nejezdí. Zejména nadcházející Velikonoce je děsí. „Prosíme všechny lidi z měst, aby zůstali doma a nejezdili k nám. Chápu, že jsou zavření v panelácích, ale ať zaparkují někde mimo obec a jdou se projít do lesa,“ řekl starosta Branné na Šumpersku Miroslav Skřivánek.

Starosta oblíbené šumavské Modravy Antonín Schubert uvedl, že existují dva důvody, proč k nim v době pandemie nejezdit. Prvním je vládní nařízení, že se lidé nemají srocovat, a druhým to, že v obci nefunguje žádná služba. „Toalety, infocentrum, všechno musí být zavřené,“ řekl. „Pokud sem přijedou dva tisíce Pražanů, tak to nařízení o omezení pohybu nemá žádný smysl,“ dodal.

Smetí před vlastním prahem

Přestože jsou lidé z měst na venkově vnímáni jako šiřitelé nákazy, podle části obyvatel vesnic by si měli někteří starousedlíci zamést nejdříve před vlastním prahem. „Lidé se navzájem navštěvují na ulici nebo na zahradě, naštěstí ale většinou v rouškách. Dokonce si i zvou kadeřnice až do domu. Výjimkou není pozvání masérky domů, a to i přesto, že pracuje v nemocničním zařízení jako lékařka, tudíž je jedna z nejvíc na ráně, co se týče možné nákazy,“ sdělila serveru Lidovky.cz Jana, která bydlí ve vesnici nedaleko Říčan. „Charakterizuje to náš národ: ti, co nejvíc porušují, nejvíc remcají,“ dodala.

Podle Jitky ze Sedlčan u Prahy dochází často k měření dvojím metrem. „Když přijede Pražák na svoji chatku, je oheň na střeše, ale když dcera místních jezdí za prací do Prahy a každý víkend se vrací domů, to nikomu divné nepřijde,“ zdůraznila.

Naopak pan Aleš z Jílového u Prahy nedá na chování svých spoluobčanů dopustit. „U nás moc místních netrajdá, spíše najeli chataři. A ti se pak procházejí i mimo svůj pozemek a jezdí na kolech,“ zdůraznil. „Tolik lidí na stezkách i jen tak v lese jsem tu nikdy předtím neviděl,“ dodal.

Aleš i jiní oslovení respondenti z vesnic či menších měst se nicméně shodli na tom, že po celou dobu trvání karanténních opatření neviděli ve svém okolí policejní hlídky, jež by bděly nad dodržováním pravidel.

Řada obcí v turisticky exponovaných místech se kromě chatařů obává i jednodenních turistů. Proto se obrnila zavřením parkovišť či zákazem stání. To bude platit i o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Zaparkovat nebude možné téměř po celém Českém ráji, za porušení hrozí až desetitisícová pokuta. Podobná situace panuje v Českém Švýcarsku.

Hrad Trosky v Českém ráji.

Obavy venkova zesiluje předpověď počasí, která slibuje Velikonoce plné slunce. Jindy tolik chtěné teplo, které by pro velikonoční obřady vyhřálo po zimě vymrzlé kostely, je teď spíše na obtíž. Musíme ochránit hlavně naše seniory, shodují se starostové.

„Doporučím jim, ať o Velikonocích sedí doma a vůbec nechodí ven,“ zdůraznil starosta Skřivánek. „Mše bude v televizi a koledníci stejně nepřijdou,“ uzavřela obavy zaznívající z českého venkova osmdesátiletá paní Marie z Příbramska.