Na detektivy míří nová reforma. Z policie prosakují zprávy o rozdělení centrály proti organizovanému zločinu

Jak se vyvíjel elitní policejní útvar ■ Až do 1. srpna 2016 existovaly v policii dva centrální útvary na rozplétání nejsofistikovanějšího zločinu: Útvar odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK) a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). ■ Policejní reorganizací a sloučením ÚOKFK a ÚOOZ, jež navrhl tehdejší policejní prezident Tomáš Tuhý a schválil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), vznikla k 1. srpnu 2016 Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ). ■ Do jejího čela byl jmenován jako ředitel Michal Mazánek. Na protest proti reorganizaci naopak od policie odešel šéf ÚOOZ Robert Šlachta. Ředitel někdejšího ÚOKFK Jaroslav Vild, který změny podporoval, povýšil do funkce náměstka policejního prezidenta. ■ Struktura NCOZ s přibližně tisícovkou policistů se v průběhu tří let měnila. V současnosti je rozdělena na centrální pracoviště a sedm krajských poboček, takzvaných expozitur (České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc a Ostrava). ■ Odborně je rozdělena do pěti sekcí: pro organizovaný zločin, terorismus a extremismus, závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci, finanční kriminalitu, kybernetickou kriminalitu. ■ Policejní prezident Jan Švejdar vytvořil speciální pracovní komisi, která od začátku letošního roku chystá podklady k reformě systému kriminální policie a vyšetřování v Česku. Do konce roku by měla představit výsledky.