Na hraničním přechodu Rozvadov na dálnici D5 se netvoří kolony, pomohly jednodušší kontroly

ROZVADOV Na hraničním přechodu Rozvadov na Tachovsku na dálnici D5, největším v Plzeňském kraji, se v pátek netvoří žádné fronty. V minulých dnech tam byly několikakilometrové kolony, na počátku týdne ve směru z ČR a koncem týdne z Německa. Podle policistů i řidičů pomohlo zjednodušení režimu na hranicích pro řidiče nákladních vozidel nad 3,5 tuny, které platí od pátku.

Provoz je plynulý na všech čtyřech otevřených hraničních přechodech v Plzeňském kraji, sdělila v pátek mluvčí krajské policie Martina Korandová. Větší fronty by mohly být v pátek odpoledne, až se budou čeští řidiči vracet z cest po západoevropských zemích. O víkendu má být klid.

„Provoz je teď plynulý z obou stran hranice, je to bez kolon,“ uvedla Korandová. Podle ní určitě pomohla nová opatření, o nichž rozhodl šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček ve čtvrtek. Na hraniční kontroly si stěžovali dopravci. Vadil jim nový režim, který evidoval pohyb osob a prověřoval, zda nepřekračují 14 dní pobytu v cizině. V případě že ano, museli řidiči do karantény.

„Zkontrolujeme jen klasické doklady, ale už se nevede evidence,“ uvedla mluvčí. Do čtvrtka policisté na české straně jako opatření proti šíření koronaviru kontrolovali a evidovali všechny lidi a vozidla při výstupu z ČR a vstupu do republiky. Údaje zanesli do mobilní platformy a poté teprve mohl vůz odjet. Před Rozvadovem se tvořily až patnáctikilometrové kolony. Pro zrychlení průjezdu přidala policie na příjezdu do ČR jedno odbavovací kontrolní stanoviště. „Teď jsou tam dvě a třetí dáváme flexibilně podle toho, jak je potřeba,“ dodala.

Na dalším velkém silničním přechodu ve Folmavě na Domažlicku i na dvou menších v kraji je provoz plynulý. Regionální přechod Lísková na Domažlicku, který je z rozhodnutí vlády uzavřený, hlídá policie a voják. Přes přechod nikoho nepouštějí a posílají řidiče na Folmavu.

Kamionoví dopravci ve středu požádali vládu o úpravu hraničních kontrol. Podle nich kromě vytváření kolon ohrožovaly také bezpečnost provozu a zvyšovaly zdravotní rizika u řidičů.