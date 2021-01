Na očkování se registrovalo už přes 143 tisíc seniorů. Své centrum konečně spustila i FN Ostrava

PRAHA/OSTRAVA Fakultní nemocnice Ostrava v neděli začala proti covidu-19 očkovat seniory starší 80 let. Na neděli má zaplněnou kapacitu. Naočkovat může denně zhruba 300 lidí. Informovala o tom mluvčí nemocnice Petra Petlachová.Na očkování proti covidu-19 se k nedělním 08:15 v Česku registrovalo v centrálním rezervačním systému 143 111 seniorů nad 80 let, termín má 34 898 z nich.

„Právě jsem na místě, je tady čilý ruch a vše funguje bez problémů,“ uvedla Petlachová. Nemocnice očkování chtěla zahájit už v sobotu. Objevily se ale problémy v rezervačním systému, lidem se nešlo do nemocnice k očkování objednat. Chybu v systému se během dopoledne podařilo odstranit.



Nemocnice původně plánovala, že bude denně schopna naočkovat až 300 lidí. V neděli ráno informovala o tom, že to bude jen 200 lidí, ale během dopoledne mluvčí uvedla, že kapacita zůstane na původně plánovaných 300 očkovaných za den. Ve zdravotnickém zařízení to bude denně od 07:00 do 19:00, a to v budově polikliniky na Oddělení pracovního a preventivního lékařství. Mluvčí dodala, že podle posledních informací je zatím kapacita pro očkování zcela zaplněna minimálně do úterý.

V Moravskoslezském kraji už bylo minulý týden naočkováno 3500 lidí, především zdravotníků z nemocnic, a tento týden skončí vakcinace dalších 5850 lidí, rovněž hlavně zdravotníků. Očkováni byli vakcínou od firem Pfizer a BioNTech. Kraj ve středu obdržel také vakcínu od firmy Moderna, kterou rozesílal výhradně do domovů seniorů a sociálních zařízení.



Všech 8400 dávek vakcíny proti covidu-19 od firmy Moderna, která do Česka dorazila tento týden, by v Moravskoslezském kraji mělo být využito do konce příštího týdne. V Ostravě také příští týden začne stavba velkokapacitního očkovacího centra.

Přes 143 tisíc seniorů zaregistrováno

Registrace do centrálního systému byla spuštěná v pátek 15. ledna v 08:00. Seniorů nad 80 let v Česku žije zhruba 441 000, z toho se již zaregistrovalo 143 111 lidí z kategorie 80+.

„Od sobotní půlnoci je to zatím jen malý nárůst,“ uvedl dnes ráno pro ČTK ke statistice Dzurilla.

Začátek očkování proti koronaviru lidí nad 80 let v pátek doprovázely technické problémy, v sobotu očkování v některých nemocnicích zpomalily dočasně nedostupné údaje o rezervacích. S komplikacemi se potýkala pražská Fakultní nemocnice v Motole, nemocnice v Liberci a Fakultní nemocnice Ostrava.

Na základě rezervace bylo naočkováno 1671 lidí, uvedl v sobotu odpoledne Babiš. Na telefonní lince 1221 podle Dzurilly v pátek operátoři odbavili 12.257 hovorů, v sobotu bylo hovorů o 2300 méně. S pomocí operátora na telefonu si za tyto dva dny svůj termín k očkování přes centrální systém rezervovalo 13.695 seniorů nad 80 let. Celkem bylo zatím proti koronaviru očkováno 105.167 lidí, vedle zaregistrovaných seniorů vakcínu dostávají také zdravotníci a klienti domovů pro seniory. Dávek od konce prosince, kdy očkování začalodo ČR přišlo víc než 169 000.



Stát podle Babiše čeká na upřesnění od dodavatele vakcíny, farmaceutické firmy Pfizer, jak se budou v příštím týdnu krátit dodávky. Podle dosavadních informací má do Česka příští týden přijít zhruba 93 600 vakcín na 31 očkovacích míst, dodávky se mají snížit o 40 až 50 procent, uvedl Babiš. Pfizer plánuje omezení dodávek do Evropy, aby mohl pracovat na zvýšení výrobní kapacity. Zpoždění mají podle premiéra také vakcíny od firmy Moderna.