Na Orlickoústecku vlak usmrtil muže. Provoz byl částečně obnoven

Zámrsk (Orlickoústecko) Na vlakovém nádraží v Chocni na Orlickoústecku dnes večer usmrtil rychlík muže. ČTK to řekl mluvčí záchranářů Aleš Malý. Nehoda přerušila provoz na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou, ve 20:25 byl provoz obnoven po jedné traťové koleji. Omezení podle webu Českých drah potrvá zhruba do 21:30. Čas je podle policejní mluvčí Dity Holečkové orientační, může to být i déle, řekla ČTK.

Nehoda se stala na prvním nástupišti. Rychlík jel směrem na Brandýs nad Orlicí a údajně muže zachytil, uvedl Malý. Co se na místě stalo, zda se jednalo o úmysl, nebo nehodu, je předmětem vyšetřování. Trať mezi Prahou a Českou Třebovou patří k nejvytíženějším v republice.