Na školy číhají dávky virové zátěže, říká imunoložka. Pandemie by podle ní mohla trvat do Velikonoc

29. srpna 2020 5:00 Lidovky.cz > Zprávy > Domov

Jaký bude nový školní rok, zatím nedokáže s jistotou říci nikdo. Jisté je jen to, že v něm budou s ohledem na možné šíření nemoci covid-19 hrát zásadní roli zdravotní hlediska. Co by měli dělat žáci a učitelé, aby se vyhnuli onemocnění? Podle ředitelky imunologické kliniky inPharm Clinic Lucie Kotlářové hraje zásadní roli dobře fungující imunita.

Lidovky.cz: Co považujete za největší riziko začátku školního roku?

Za hlavní riziko považuji fakt, že se děti z různých koutů země vrátí do škol, a tím se zkoncentruje případná virová zátěž na omezeném a uzavřeném místě. Jak víme, výskyt covidu-19 souvisí s dávkou virové zátěže. Tudíž návratem dětí do škol může dojít k předávání viru mezi dětmi. To ale neznamená, že onemocní, pokud budou mít funkční imunitu.